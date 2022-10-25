Энергетики разрыли и закрыли улицу Холодильную в Новосибирске

По данным муниципалитета, ограничения начнут действовать с 23 октября по 13 ноября. Перекрыли улицу Холодильную в районе здания № 16. Автомобилистов просят искать объезды самостоятельно.
Временное ограничение проезда транспорта связано с ремонтом теплотрассы. Им занимается компания ООО «НТСК».
Напомним, в Новосибирске до 11 ноября по ночам закрыт проезд по улице Энергетиков. В этом районе идут работы по монтажу балок пролетного строения четвертого моста. Кроме того, движение ограничили на перекресте Комсомольского проспекта и улицы Ленина. Это связано с просадкой асфальта.
Также читайте о том, когда откроют четвертый мост в Новосибирске, сколько и где платить за проезд. Мост соединит Ипподромскую магистраль на правом берегу Оби - с площадью Труда на левом.