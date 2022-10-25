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Энергетики разрыли и закрыли улицу Холодильную в Новосибирске

Сегодня, 02:04
Фото: 1MI
Проехать по улице нельзя до 13 ноября
В Заельцовском районе Новосибирска объявили о временном ограничении проезда по улице Холодильной, о чем проинформировали в городской мэрии.

По данным муниципалитета, ограничения начнут действовать с 23 октября по 13 ноября. Перекрыли улицу Холодильную в районе здания № 16. Автомобилистов просят искать объезды самостоятельно.

Временное ограничение проезда транспорта связано с ремонтом теплотрассы. Им занимается компания ООО «НТСК».  

Фото: 2гис

Напомним, в Новосибирске до 11 ноября по ночам закрыт проезд по улице Энергетиков. В этом районе идут работы по монтажу балок пролетного строения четвертого моста. Кроме того, движение ограничили на перекресте Комсомольского проспекта и улицы Ленина. Это связано с просадкой асфальта. 

Также читайте о том, когда откроют четвертый мост в Новосибирске, сколько и где платить за проезд. Мост соединит Ипподромскую магистраль на правом берегу Оби - с площадью Труда на левом.  

#Эмилия Губарева#Общество#Город#Транспорт#Новосибирск#2022
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Когда откроют четвертый мост в Новосибирске, сколько и где платить за проезд
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