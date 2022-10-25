Энергетики разрыли и закрыли улицу Холодильную в Новосибирске

Напомним, в Новосибирске до 11 ноября по ночам закрыт проезд по улице Энергетиков. В этом районе идут работы по монтажу балок пролетного строения четвертого моста. Кроме того, движение ограничили на перекресте Комсомольского проспекта и улицы Ленина. Это связано с просадкой асфальта.