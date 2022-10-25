Начался суд над экс-замминистра культуры Новосибирской области

Как сообщили в управлении Судебного департамента в Новосибирской области, в ходе заседания оглашено обвинительное заключение и определен порядок исследования доказательств.
По версии следствия, Буланкин, используя служебное положение, присвоил 100 тыс. рублей. Эпизод имел место в Центре креативных индустрий, которым руководил экс-замминистра. Он якобы распорядился выплатить сотрудникам премию, забрал ее и потратил на личные нужды.
Дело о мошенничестве в центре возбудили в декабре 2021 года, в том же месяце Буланкина отстранили от управления. В августе 2022 года ему предъявили обвинение в растрате.