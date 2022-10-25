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Начался суд над экс-замминистра культуры Новосибирской области

Сегодня, 12:19
Фото: Сайт правительства НСО
Экс-замминистра культуры Виктор Буланкин

Новосибирский суд начал рассмотрение дела против экс-замминистра культуры

В Новосибирске началось судебное разбирательство по делу в отношении бывшего заместителя главы новосибирского Минкульта Виктора Буланкина, он обвиняется в растрате бюджетных средств.

Как сообщили в управлении Судебного департамента в Новосибирской области, в ходе заседания оглашено обвинительное заключение и определен порядок исследования доказательств.

По версии следствия, Буланкин, используя служебное положение, присвоил 100 тыс. рублей. Эпизод имел место в Центре креативных индустрий, которым руководил экс-замминистра. Он якобы распорядился выплатить сотрудникам премию, забрал ее и потратил на личные нужды.

Дело о мошенничестве в центре возбудили в декабре 2021 года, в том же месяце Буланкина отстранили от управления. В августе 2022 года ему предъявили обвинение в растрате.

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#Общество#Город#Происшествия#Политика#Новосибирск#Новосибирская область#Правительство#Минкульт#Буланкин#Суд
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