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Названы адреса размещения снегоотвалов в Новосибирске

Сегодня, 05:14
Фото: 1MI
Снегоотвалы разместят по 10 адресам
Всего в Новосибирске будет 10 снегоотвалов. Их адреса назвали в городской мэрии.

На улице Широкой зимой начнет работать снегоплавильная станция. Ее услугами воспользуются МКУ «ДЭУ №1», МКУ «ДЭУ №3». Также в муниципалитете «Прецеденту» рассказали, что для 10 снегоотвалов уже подготовлены и согласованы площадки. Их разместят следующим образом:

  • Площадка ул. Игарская, 18 (МКУ «ДЭУ № 6»);
  • Площадка ул. Воинская, 139 (МКУ «ДЭУ № 1»);
  • Площадка Бердское шоссе, 2/1 (МКУ «ДЭУ № 5»);
  • Площадка ул. Аксенова, 11 (МКУ «ДЭУ № 5»);
  • Площадка Подъемная, 36 (МКУ «ДЭУ № 5»);
  • Площадка перекресток Одоевского-Твардовского (МКУ «ДЭУ № 5»);
  • Площадка ул. Слюдянка (МКУ «ДЭУ «Советского района»);
  • Площадка ул. Тимакова (МКУ «ДЭУ «Советского района»);
  • Площадка ул. Ватутина, 34/1 (МКУ «ДЭУ № 4»);
  • Площадка ул. Полякова (МКУ «Дзержинка»).

Если же снег складировать в неустановленных местах, то юридические и физические лица могут привлечь к административной ответственности в виде штрафа.

Напомним, что зимой не редко возникали проблемы со складированием снега в жилых микрорайонах и на детских площадках. В частности, по указанию мэра, был ликвидирован снегоотвал на улице Лазурной, а также в Дзержинском районе. Не менее остро стоял вопрос с дефицитом спецтехники в автопарке, несмотря на закупку новых машин.

#Эмилия Губарева#Общество#Город#Транспорт#Новосибирск#2022
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