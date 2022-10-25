На улице Широкой зимой начнет работать снегоплавильная станция. Ее услугами воспользуются МКУ «ДЭУ №1», МКУ «ДЭУ №3». Также в муниципалитете «Прецеденту» рассказали, что для 10 снегоотвалов уже подготовлены и согласованы площадки. Их разместят следующим образом:
Если же снег складировать в неустановленных местах, то юридические и физические лица могут привлечь к административной ответственности в виде штрафа.
Напомним, что зимой не редко возникали проблемы со складированием снега в жилых микрорайонах и на детских площадках. В частности, по указанию мэра, был ликвидирован снегоотвал на улице Лазурной, а также в Дзержинском районе. Не менее остро стоял вопрос с дефицитом спецтехники в автопарке, несмотря на закупку новых машин.