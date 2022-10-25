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Новосибирские платные парковки признаны худшими в стране

Сегодня, 05:53
Фото: 1MI
Платные парковки Новосибирска стали худшими в России. Водители определили их на 19 место в топе-20 рейтинга «Дорнадзора».

В тройке лидеров по удобству и стоимости платных парковочных мест оказались следующие города: Москва, Краснодар и Белгород. По Сибири дела с парковками обстоят так - Новосибирск занял 19 место, хуже парковки только в Твери (20 строчка). А Красноярск 16-й в топе.

Автомобилисты страны оценивали их по комфорту, цене и эффективности. Оказалось, в столице Сибири платные парковки сильно загруженные и это многим не понравилось.

При этом по стоимости нареканий нет. В Новосибирске час простоя машины на парковке стоит от 50 до 100 рублей, в других регионах дороже.

#Алина Шефер#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Парковки#Автомобили
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