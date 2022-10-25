Новосибирские платные парковки признаны худшими в стране

В тройке лидеров по удобству и стоимости платных парковочных мест оказались следующие города: Москва, Краснодар и Белгород. По Сибири дела с парковками обстоят так - Новосибирск занял 19 место, хуже парковки только в Твери (20 строчка). А Красноярск 16-й в топе.