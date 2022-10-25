Новосибирским детям начали назначать пособия по новым правилам

«Ранее пособие назначили детям, достигшим 8 лет до апреля. Также в тот же месяц, когда ему исполнилось столько до октября», - уточнила заместитель управляющего областным отделением ПФР Людмила Якушенко.
Теперь на ребенка нужно оформить выплату с того месяца, когда он достиг возраста 8 лет. И не позже 6 месяцев после именин.
«Если ребенку исполнилось 8 лет в сентябре, а за пособием обратились в октябре. Первые деньги семья получит на него в ноябре за 2 прошедших месяца. Если опоздать на полгода с заявлением, выплатят только с даты получения положительного решения – и всего за 1 месяц», - добавила специалист пенсионного фонда.
Родителям напомнили, что подать заявку на выплаты можно лично в ПФР региона. Также через портал «Госуслуги» или в МФЦ.