atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Новосибирским детям начали назначать пособия по новым правилам

Сегодня, 09:23
Фото: 1MI
Детям начали назначать пособия по новым правилам в НСО
Правила назначения выплат на детей от 8 до 17 лет поменяли в Новосибирской области. Они начали действовать с 1 октября 2022 года, отметили в ПФР региона.
«Ранее пособие назначили детям, достигшим 8 лет до апреля. Также в тот же месяц, когда ему исполнилось столько до октября», - уточнила заместитель управляющего областным отделением ПФР Людмила Якушенко.

Теперь на ребенка нужно оформить выплату с того месяца, когда он достиг возраста 8 лет. И не позже 6 месяцев после именин.

«Если ребенку исполнилось 8 лет в сентябре, а за пособием обратились в октябре. Первые деньги семья получит на него в ноябре за 2 прошедших месяца. Если опоздать на полгода с заявлением, выплатят только с даты получения положительного решения – и всего за 1 месяц», - добавила специалист пенсионного фонда.

Родителям напомнили, что подать заявку на выплаты можно лично в ПФР региона. Также через портал «Госуслуги» или в МФЦ.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Выплаты#Дети#ПФР
Подпишитесь
Не прозевать затмение солнца 25 октября 2022: во сколько начинается в Новосибирске
Сегодня, 05:01
Новый циклон с ураганным ветром надвигается на Новосибирскую область
Сегодня, 08:15
Раскрыты многомиллионные зарплаты игроков ХК «Сибирь»
Вчера, 08:42
Донос в СК написали коллеги на депутата Терещенко: не так помогает мобилизованным
Сегодня, 14:28
Власти РФ не устраивали глобальную диверсию против Whats App - депутат ГД Сулейманов
Сегодня, 16:17
Продавцы незамерзайки зарабатывают по 10 тысяч, стоя на трассах Новосибирска
Сегодня, 09:38