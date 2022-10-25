Новосибирский суд отправил в СИЗО сбежавшего из колонии заключенного

Напомним, что 22 октября Игорь Кащенко и Сергей Усаров самовольно ушли из колонии-поселение № 8 на ул. Богдана-Хмельницкого в Новосибирске. Они отбывали наказание за кражи и угоны, а один из них за пособничество в убийстве.