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Новосибирский суд отправил в СИЗО сбежавшего из колонии заключенного

Сегодня, 11:41
Фото: Пресс-служба ГУФСИН НСО
Игорь Кащенко
Калининский районный суд Новосибирска арестовал на два месяца 43-летнего Игоря Кащенко, который на прошлой неделе сбежал из расположенной в городе колонии-поселения № 8.

“Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении обвиняемого Кащенко И. А. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 28 суток”, - сообщается на сайте суда.

Кащенко обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 313 УК РФ “Побег”, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, что 22 октября Игорь Кащенко и Сергей Усаров самовольно ушли из колонии-поселение № 8 на ул. Богдана-Хмельницкого в Новосибирске. Они отбывали наказание за кражи и угоны, а один из них за пособничество в  убийстве.

Через два дня новосибирский главк ФСИН проинформировал о задержании беглецов. Игоря Кащенко нашли в Барнауле, а Сергея Усарова поймали в Советском районе Новосибирска.

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