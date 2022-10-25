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Новый циклон с ураганным ветром надвигается на Новосибирскую область

Сегодня, 01:15
Фото: atas.info
Средняя температура воздуха днем будет в пределах -1...-6 градусов
Циклон со штормовым ветром и осадками нагрянет в Новосибирскую область уже в середине недели, о чем сообщают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

25 и 26 октября в регионе осадков не ожидается. Мокрый снег будет идти с восточной части. Ночная температура воздуха составит -1…-6 градусов. Днем столбики термометра покажут +2…+7 тепла.

27 октября погода в Новосибирской области ухудшится. Начнется дождь и мокрый снег. Температура днем будет в пределах +10 градусов. Также начнет дуть порывистый ветер до 18 метров в секунду.

Похожий прогноз дает сервис «Яндекс. Погода». По их данным, в конце недели средняя дневная температура составит около 0 градусов. 

Минувшей ночью Новосибирск засыпало снегом. Из-за этого утром стоимость поездки в новосибирских такси выросла в два раза.

#Эмилия Губарева#Общество#Город#Экология#Новосибирская область#Новосибирск#2022#Погода
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