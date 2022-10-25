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Привет из 90-х. Неизвестные разбили Infiniti владелицы салонов красоты в Новосибирске

Сегодня, 05:35
Фото: героя публикации
В Новосибирске разбили Infiniti владелицы салонов красоты

Владелице салонов красоты на Infiniti угрожают расправой в Новосибирске

Неизвестные разбили стекло автомобиля Infiniti владелицы салонов красоты в Новосибирске, а также оставили ей записку с угрозами. Подробности инцидента рассказала Atas.info пострадавшая Алена Моисеенко, добавив, что полиция расследует покушение.

Женщина обнаружила свою иномарку с разбитым лобовым стеклом и спущенными колесами на парковке у дома по Виктора Уса, 13 утром 24 октября. Сначала она подумала, что к этому причастны обычные хулиганы, пока не нашла записку: «закрой свои салоны сама по-хорошему».

«Я не могу даже пока предположить, кто это сделал. У нас здоровая конкуренция, как у всех. Обиженные клиенты не могли, их попросту нет. Да они бы и не так действовали. Отзывы о салонах в открытом доступе – там все положительно о нас отзываются. Отбоя нет, даже открыли недавно второй салон», - рассказала Atas.info директор салонов красоты в Кировском районе Новосибирска.

Алена отметила, что рядом с ее салонами много лет работают парикмахерские. Но их бизнес не так активно расцветает. Иногда конкуренты заходят с проверками, спрашивают, невзначай, про дела и обстановку.

«Не исключаю, что у нас есть завистники в лице других бизнесменов бьюти-индустрии. Наши дела идут в гору, а на других мы не обращаем внимание. Многие уже написали мне в соцсетях, что не верят, якобы я сама подстроила всё для черного пиара. Но это было бы глупо – разбить дорогостоящую иномарку ради рекламы», - пояснила Алена Моисеенко.

Она уточнила, что замена лобового стекла на Infiniti обойдется ей примерно в 15 тысяч рублей. Оплачивать ремонт будет сама, пока не найдут виновного. Полиция уже этим занимается – возбуждены уголовное и административное дела по факту хулиганства и покушения на жизнь и бизнес.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Бизнес#Красота#Автомобиль#Покушение на убийство#Полиция
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