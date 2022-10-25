Привет из 90-х. Неизвестные разбили Infiniti владелицы салонов красоты в Новосибирске

Она уточнила, что замена лобового стекла на Infiniti обойдется ей примерно в 15 тысяч рублей. Оплачивать ремонт будет сама, пока не найдут виновного. Полиция уже этим занимается – возбуждены уголовное и административное дела по факту хулиганства и покушения на жизнь и бизнес.