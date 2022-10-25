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Режим базовой готовности в Новосибирской области: штаб принял важные решения

Сегодня, 09:21
Фото: atas.info
Губернатор провел первое совещание
Режим базовой готовности введен в Новосибирской области Указом президента России. Губернатор Андрей Травников провел первое заседание оперативного штаба по реализации мер.

На заседании подняли вопросы об усилении охраны общественного порядка, а также обеспечения безопасности, охраны военных, государственных, специальных и обеспечивающих жизнедеятельность населения объектов.

Кроме того, усиление безопасности будет осуществляться и на функционировании транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды.

Напомним, что оперштаб был создан в Новосибирской области по распоряжению губернатора 21 октября. В его составе есть как представители правительства, так и Минобороны, МВД, МЧС, ФСБ, Росгвардия. Отмечается, что режим базовой готовности не предполагает дополнительных ограничительных мер.

Напомним, что президент Владимир Путин издал 19 октября 2022 два указа: один вводит режим военного положения в четырех новых субъектах РФ, другой – определяет уровень готовности в остальных регионах. Читайте, какой режим введен в Новосибирской области

#Общество#Город#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#2022#Эмилия Губарева
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