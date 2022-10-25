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Смертельное застолье: двое новосибирцев скончались, отравившись сивухой

Сегодня, 13:15
Фото: СУ СКР по Новосибирский области
контрафактный алкоголь

Двое мужчин насмерть отравились суррогатным алкоголем под Новосибирском

В одном из поселков Мошковского района Новосибирской области обнаружены тела двух мужчин, предварительная причина смерти - отравление алкоголем, сообщает новосибирское управление СКР.

“По данным следствия, днем 24 октября 2022 года в квартире в одном из поселков Мошковского района обнаружены тела двух мужчин: 59-летнего хозяина квартиры и его 67-летнего знакомого с признаками отравления”, - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ “Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам”, добавили в ведомстве. В настоящее время место происшествия осматривают следователи и криминалисты.

“По изъятым вещественным доказательствам назначены судебно-медицинская и химическая судебная экспертизы. Ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу”, - резюмировали в Следкоме.

Ранее двое мобилизованных погибли при невыясненных обстоятельствах в Новосибирском высшем военном командном училище. По одной из версий трагедия произошла из-за злоупотребления алкоголем.

 

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#Дмитрий Малов#Общество#Происшествия#Новосибирская область#Акоголь#Отравление#Смерть#СКР
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