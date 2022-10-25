Смертельное застолье: двое новосибирцев скончались, отравившись сивухой

“По данным следствия, днем 24 октября 2022 года в квартире в одном из поселков Мошковского района обнаружены тела двух мужчин: 59-летнего хозяина квартиры и его 67-летнего знакомого с признаками отравления”, - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ “Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам”, добавили в ведомстве. В настоящее время место происшествия осматривают следователи и криминалисты.
“По изъятым вещественным доказательствам назначены судебно-медицинская и химическая судебная экспертизы. Ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу”, - резюмировали в Следкоме.
Ранее двое мобилизованных погибли при невыясненных обстоятельствах в Новосибирском высшем военном командном училище. По одной из версий трагедия произошла из-за злоупотребления алкоголем.