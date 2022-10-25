«Траст» выставил на торги один из крупнейших агрохолдингов в России — «РОСТАГРО»

На продажу выставлены 100% долей в уставных капиталах компаний группы: ООО «ТрастАгро-Нива 1», ООО «ТрастАгро-Нива 2», ООО «ТрастАгро-Нива 3», ООО «ТрастАгро-Элеватор», ООО «Кургановский», ООО «Управляющая компания «Ростагро», а также 99,56% паев ЗПИФ «Капитальные вложения» и права требования к ООО УК «Ростагро» и ООО «Кургановский».
Торги пройдут на повышение на площадке Российского аукционного дома 12 декабря. Цена лота — 14,4 млрд рублей. Заявки принимаются до 5 декабря.
Холдинг «РОСТАГРО» входит в топ-15 земельных банков РФ по общей площади. Под его управлением находится 240 тысяч гектаров земельных угодий, основной земельный массив расположен в Пензенской и Саратовской областях.
Более 80% земельного банка компании находится в собственности, 10% — в долгосрочной аренде.
Компании «ТрастАгро-Нива 1», «ТрастАгро-Нива 2», «ТрастАгро-Нива 3» и «Кургановский» занимаются выращиванием пшеницы, подсолнечника и сои.
ГК «РОСТАГРО» полностью обеспечена собственной тракторной техникой и на 50% — уборочной. В каждом производственном подразделении предприятий организовано обслуживание и текущий ремонт сельскохозяйственной техники и автотранспорта.
Предприятие «ТрастАгро-Элеватор» обеспечивает возможность единовременного хранения 145 тыс. тонн готовой продукции, в том числе в элеваторе вместимостью 75 тыс. тонн. На территории всех 16 токов организован полный цикл приема, подработки и хранения продукции. Близость крупных локальных потребителей, крупных транспортных магистралей и наличие железнодорожной отгрузки на собственном элеваторе обеспечивают эффективную логистику продукции.
По итогам 2021 года выручка группы компаний «РОСТАГРО» составила 5 млрд руб., EBIDTA — 2,7 млрд руб., рентабельность по EBIDTA — 54%.
90% выручки компании приносит пшеница и подсолнечник в равных долях, остальную часть — соя.
Ссылка на торги: https://auction-house.ru/catalog/l-30000120524/