Валерий Лимаренко: Качественное образование – залог успешного развития территории

Стоит отметить, что нехватка учителей актуальна практически для всех регионов РФ. Чтобы решить эту проблему, была организована и реализуется по всей стране федеральная программа «Земский доктор». В ряде регионов к программе предусмотрены и свои плюсы. Например, за переезд на территорию Сахалинской области педагогам выплачивается 2 млн рублей, что в два раза больше, чем предусмотрено федеральной программой.