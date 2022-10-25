Валерий Лимаренко: Внедрение цифровых технологий улучшают качество жизни в регионе

В немалой степени развитию цифровой среды на территории Сахалина и Курил способствуют власти островного региона, поскольку современные технологии становятся не только одним из условий экономического роста, но и значительно улучшают качество жизни.
Сахалинский опыт цифрового развития стал примером для всех территорий Дальнего Востока. Например, федеральные эксперты рекомендуют регионам взять на вооружение проект «Карта сахалинца», призванный повысить эффективность обратной связи с жителями и улучшить предоставление льгот и мер поддержки. Она объединяет в себе банковскую, социальную и транспортную карты, открывает доступ к государственным и муниципальным услугам, мерам социальной поддержки, позволяет получать скидки в кафе, магазинах, аптеках.
Важно, что проект постоянно развивается, наполняется новыми продуктами, делая удобнее и комфортнее жизнь в островном регионе. Например, стало известно, что «Карта сахалинца» дополнится кампусным проектом: для студентов и преподавателей появится возможность совместить в «Карте сахалинца» ещё и пропуск на территорию учебного заведения, в библиотеку, столовую, а также ряд сервисов, доступных и для остальных держателей карт.
Договорённость об этом была достигнута губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко и генеральным директором Национальной системы платёжных карт (оператором платёжной системы «Мир») Владимиром Комлевым на площадке на площадке недавнего, VII Восточного экономического форума.
— Цифровизация делает нашу жизнь более комфортной. «Карта сахалинца» является удобным средством безналичной оплаты, аналогом полиса ОМС и СНИЛС, действует во всех государственных учреждениях здравоохранения. Представитель любой возрастной группы найдёт в ней полезные для себя функции. Благодаря заключенному соглашению, карта станет верным помощником островных студентов и преподавателей. Перечень её возможностей увеличивается. Скоро у жителей области отпадёт необходимость носить с собой различные документы. Вся информация будет храниться в общей информационной системе, ключом к ней станет именно «Карта сахалинца», — подчеркнул Валерий Лимаренко.
Деятельность губернатора и властей области по внедрению цифровых технологий в социальную сферу получила высокую оценку на федеральном уровне. В октябре 2022 года стало известно, что Сахалинская область вошла в тройку лидеров российских регионов по внедрению платформы обратной связи (ПОС).
Её основная цель — быстрое решение актуальных проблем граждан, отмечает портал Sakh.online. Направить своё обращение можно через форму на портале Госуслуг, мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе» или баннер на сайте правительства Сахалинской области. Также платформа позволяет проводить опросы, голосования и общественные обсуждения. Этот интернет-сервис стал весьма востребованным у жителей Сахалина и Курил: с начала года они направили через платформу около 3,5 тысяч обращений. Средний срок ответа составил семь дней. По результатам этой работы Сахалинская область возглавила федеральный рейтинг вместе с Курганской областью и Санкт-Петербургом.
В министерстве цифрового и технологического развития Сахалинской области отметили: новый инструмент обратной связи с жителями — часть нацпроекта «Цифровая экономика». В островном регионе внедрять платформу начали в 2020 году и на сегодня к сервису подключены все муниципалитеты и органы власти, а также подведомственные организации: больницы, школы, организации социального обслуживания и другие — всего 735 учреждений и организаций региона. Инструменты ПОС позволяют региональным и муниципальным властям анализировать жалобы и предложения граждан и исходя из этой информации принимать важные для жителей региона решения в кратчайшие сроки.
По данным регионального Минцифры, в 2021 году завершено мероприятие по 100% обеспечению подключения социально значимых объектов Сахалинской области к сети Интернет. Обеспечена техническая возможность получения услуг широкополосного доступа в сеть Интернет для всех общеобразовательных учреждений, больниц, поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, органов местного самоуправления, домов культуры и сельских клубов.
ЦИФРОВИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ЛЬГОТ
Унифицированы и переведены в 100% объеме меры социальной поддержки в электронный вид. Организовано предоставление 98% услуг министерства социальной защиты Сахалинской области через МФЦ.
Для этого в регионе создан социальный стандарт качества госуслуг, представляющий собой набор удобных сервисов и практик, преимущественно цифровых, обеспечивающих социальный комфорт через моделирование базовых жизненных сценариев человека и семьи, а также внедрен регламент беззаявительного предоставления мер социальной поддержки исходя из наступления событий.
ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
В рамках стратегического проекта «Образование без границ», повысилась доступность образования, в том числе для детей-инвалидов. Это стало возможным благодаря созданию единого стандарта системы обучения с применением дистанционных образовательных технологий. В 2020 году 100% школ переведены на дистанционную форму обучения. 1772 учащихся и сотрудников образовательных учреждений дополнительно обеспечено автоматизированными рабочими местами, 3250 педагогов прошли курсы повышения квалификации «Обучение с применением дистанционных технологий с получением сертификатов.
ЦИФРОВИЗАЦИЯ КУЛЬТУРЫ
В регионе создана информационная система «Система инвентаризации площадей помещений учреждений сферы культуры Сахалинской области», которая связала сотрудников 295 организаций (театры, кинозалы, библиотеки, музеи, клубы), осуществляющих планирование культурных мероприятий и учет посещаемости. Система работает в 18 районах Сахалинской области.
ЦИФРОВИЗАЦИЯ МЕДИЦИНЫ
Благодаря информационным процессам реализована работа сервиса 1-300, который работает в круглосуточном режиме и позволяет записаться на приём к врачу, вызвать врача на дом, выписать льготный рецепт, не выходя из дома, получить консультацию о работе учреждений, порядке оказания медицинской помощи. С начала года принято более миллиона звонков на этот номер.
Также создана система оценки врачей с помощью сервиса обратной связи. Пациенты могут оценить качество и доступность медицинской помощи с помощью голосового робота, который позвонит на следующий день после приёма.
Весьма востребован и региональный портал пациента https://reg.mz65.ru, на котором можно не только записаться на прим к врачу, но и получить информацию о результатах исследований, об оказанных приемах. Функционал портала реализован и в приложении «Острова 65».С момента старта проекта сахалинцам и курильчанам было выдано 95 тыс. карт, а пользователями мобильного приложения «Острова 65 более 30 тыс. островитян.