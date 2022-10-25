Сбой в работе WhatsApp в Новосибирске прокомментировал Панферов

Пользователи приложения заявляют о массовых сбоях в работе WhatsApp. Неполадки связаны с отправкой сообщений – они просто не доходят до адресата. Сбои начались еще в обед. Atas.info поговорил с вице-спикером Андреем Панферовым по поводу актуальной ситуации.

Может ли это быть централизованное отключение по всей стране?

Я думаю да. Идет война технологий, и я не удивлюсь, если это целенаправленная акция.

Как вы думаете, это отключили российские ведомства или это зарубежные владельцы WhatsApp отключили?

Я думаю, что это наши заклятые «товарищи». Скорее всего. Нам не выгодно это делать, смысла нет, а то, что нас лишают канала информационного, через который можно общаться, это возможно.

Не так давно были сообщения, о том, что учителям в школе предлагают переходить с WhatsApp на ВКонтакте, российские мессенджеры

Правительство для того, чтобы перейти с WhatsApp на другой канал на такие действия не пойдет. Учитывая значимость данных мероприятий, я думаю, что оповестили бы еще раз. А так сразу гайки закрутить, такого быть не может. Никто на это не пойдет, и исполнительная власть в этом не заинтересована, это вызовет очень резкую негативную реакцию пользователей. Я активный пользователь, и я думаю, что это или технический сбой какой-то, но если это целенаправленная акция, то это противник, который хочет таким образом повлиять и раскачать ситуацию у нас в стране.

Претензии к WhatsApp были в том числе и потому, что информация из WhatsApp может быть доступна третьим лицам. Есть какая то проблема с секретностью?

Я могу точно сказать, что в армейских частях на передовой запретили пользоваться WhatsApp. Потому что идет очень активный съем информации. Учитывая нынешний уровень всевозможной аппаратуры, я вас уверяю, там все как в тетради видно. И я точно знаю, что создаются ложные вбросы для того, чтобы инициировать обмен через этот канал. Надо быть очень аккуратным, и то, что все читается, подтверждено на 100 процентов.

Добавим, что WhatsApp принадлежит компании Meta*. Ее деятельность запрещена на территории России как экстремистская.