Вымогатели протащили новосибирца за машиной на собачьем поводке

По данным следствия, весной этого года 21-летний парень предложил своему знакомому открыть ИП и счет в банке. За это он даже ему заплатил. Мужчина оформил всё что было нужно и передал документы. А летом на этот банковский счет поступили деньги, которые сибиряк решил забрать себе.