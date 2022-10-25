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Вымогатели протащили новосибирца за машиной на собачьем поводке

Сегодня, 11:07
Фото: 1MI
Вымогатели протащили новосибирца за машиной на собачьем поводке
Молодого жителя Новосибирска будут судить за похищение и издевательство над человеком. Он привязал знакомого к машине на поводок для собак и протащил по полю в Убинском районе, сообщает СУ СКР региона.

По данным следствия, весной этого года 21-летний парень предложил своему знакомому открыть ИП и счет в банке. За это он даже ему заплатил. Мужчина оформил всё что было нужно и передал документы. А летом на этот банковский счет поступили деньги, которые сибиряк решил забрать себе.

Спустя некоторое время об этом стало известно товарищу, который эту «бизнес-схему» придумал. Немедля, он решил чужие деньги вернуть. В голову пришли методы из 90-х.

«Как рассказала тетя потерпевшего, неизвестные подъехали к дому племянника в Убинском районе на «Субару», силой затащили его в машину и увезли. Она позвонила в полицию, тогда наряд оперативно выехал на поиски машины и похитителей», - рассказали в ГУ МВД региона.

Тем временем вымогатели увезли парня за город в поле. Там привязали к его рукам поводок для выгула собак, закрепили на буксировочный крюк автомобиля и прокатили на скорости. Потом сибиряка доставили в квартиру в центре Новосибирска, где насильно удерживали до приезда полиции.

«Один из главных фигурантов признал свою вину. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о похищении человека. Обвинение утвердил прокурор района», - добавили в пресс-службе Следственного комитета Новосибирской области.

По уголовному дело собрали все доказательства. Материалы передали в суд.

#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Похищение#Полиция#Алина Шефер
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