700 миллионов в год стоит безопасность новосибирских школьников

Корреспондент Атас.инфо спросил, кто отвечает за то, чтобы на вахте в школе сидел человек, способный предотвратить проникновение в школу террористов. Юрий Савостьянов отметил, что это ответственность руководства школы, деньги на это направление всегда выделяются. Родители имеют право требовать от руководства школы обеспечения безопасности входа в учебное заведение. При этом никакие средства на безопасность в школах собираться с родителей не должны, все финансирование осуществляется в рамках программ.