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700 миллионов в год стоит безопасность новосибирских школьников

Сегодня, 08:30
Фото: 1MI
Тревожная кнопка должна быть в каждой школе.
Каждый год на антитеррористическую и противопожарную безопасность школ в Новосибирской области выделяется более 700 млн рублей. Куда уходят эти средства, и кто обеспечивает безопасность в школах, рассказал заместитель министра образования Новосибирской области Юрий Савостьянов.
Сюжет
Школа

Антитеррористическая безопасность в школах - это не только обязательный договор с частным охранным предприятием, но и системы доступа в тех школах, где это возможно, системы видеонаблюдения, тревожная кнопка или система оповещения 112.

На вопрос, почему школы не охраняются Росгвардией, Юрий Савостьянов ответил, что на данный момент нет соответствующих нормативных актов. У Росгвардии нет возможности обеспечить все образовательные учреждения охраной. В любом случае, вооруженная охрана в школах не предусмотрена, а частные охранные фирмы в плане предоставления охранных услуг ничем не уступают Росгвардии.

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Корреспондент Атас.инфо спросил, кто отвечает за то, чтобы на вахте в школе сидел человек, способный предотвратить проникновение в школу террористов. Юрий Савостьянов отметил, что это ответственность руководства школы, деньги на это направление всегда выделяются. Родители имеют право требовать от руководства школы обеспечения безопасности входа в учебное заведение. При этом никакие средства на безопасность в школах собираться с родителей не должны, все финансирование осуществляется в рамках программ.

Добавим, в школах Новосибирска усилили пропускной режим после трагедии в Ижевске. 

#Ольга Храмушкина#Общество#Образование#Школа#Безопасность#Новосибирская область
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