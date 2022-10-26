Буцаев: Теперь в тарифах можно учитывать расходы на производство техногрунта

Как сообщает 360tv.ru, по мнению гендиректора РЭО Дениса Буцаева, такие поправки можно назвать своевременными, позволяющими создавать мусороперерабатывающие заводы, которые смогут заняться производством компоста из остатков сортировки отходов. Речь идет об утилизации свыше 20 процентов отходов, образующихся в России. Это почти половина от того, что предусмотрено нацпроектом «Экология», показателей которого надо достичь к 2030 году. Согласно ему к этому времени объем отправляемых на полигоны отходов должен снизиться вдвое. Но самое важное, что дает данное постановление, — это возможность закладывать расходы, связанные с компостированием отходов, в тариф регоператоров. То есть возникает стимул создавать объекты утилизации, а не полигоны. При этом тариф не вырастет, поскольку производиться техногрунт будет благодаря экономии в связи с тем, что станут снижать захоронение отходов.