Буцаев: Теперь в тарифах можно учитывать расходы на производство техногрунта

По данным Российского экологического оператора (РЭО), теперь региональные операторы смогут заложить в тарифы расходы на компостирование твердых коммунальных отходов и затраты, связанные с производством технического грунта из ТКО.
Как сообщает 360tv.ru, по мнению гендиректора РЭО Дениса Буцаева, такие поправки можно назвать своевременными, позволяющими создавать мусороперерабатывающие заводы, которые смогут заняться производством компоста из остатков сортировки отходов. Речь идет об утилизации свыше 20 процентов отходов, образующихся в России. Это почти половина от того, что предусмотрено нацпроектом «Экология», показателей которого надо достичь к 2030 году. Согласно ему к этому времени объем отправляемых на полигоны отходов должен снизиться вдвое. Но самое важное, что дает данное постановление, — это возможность закладывать расходы, связанные с компостированием отходов, в тариф регоператоров. То есть возникает стимул создавать объекты утилизации, а не полигоны. При этом тариф не вырастет, поскольку производиться техногрунт будет благодаря экономии в связи с тем, что станут снижать захоронение отходов.
Техническим грунтом в том числе изолируются слои ТКО на полигонах. Это часто применяется, если переработка и захоронение отходов производятся в одном месте. И это выгодно в связи с минимальными расходами на транспортировку техногрунта. Его не нужно будет везти издалека. Но расходы на производство грунта в качестве утилизации прежде не учитывались в тарифе. Теперь они войдут в него при условии, что таковые являются экономически обоснованными.
Такие изменения внесены в принятое ранее постановление Правительства РФ от 30 мая 2016 года № 484. Помимо этого, изменятся правила регулирования тарифов в сфере обращения с ТКО. Благодаря этому орган, регулирующий тарифы, сможет определить объем расходов, которые нуждаются в обосновании владельцем комплексного объекта. Ему нужно представить соответствующие материалы, касающиеся объекта утилизации. Перечень документов в этом случае тот же, что и в случае объектов, которые занимаются обработкой, обезвреживанием и захоронением ТКО.
По данным заместителя гендиректора по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой РЭО Алексея Макрушина, пока не было принято постановление, расходы, связанные с утилизацией органических отходов после сортировки, входили в тарифы регионального оператора. В то же время утилизация в виде компостирования в тарифы не входила. То есть выгоднее было создавать полигоны, а не перерабатывать отходы. С принятием постановления можно будет производить утилизацию отходов компостированием. Всего в РФ нужно построить примерно 200 таких объектов.