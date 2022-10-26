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Posted 26 октября 2022, 14:21

Published 26 октября 2022, 14:21

Modified 3 ноября 2022, 10:54

Updated 3 ноября 2022, 10:54

асфальтоукладчик

Движение по ул. Богаткова в Новосибирске запустят в понедельник

26 октября 2022, 14:21
Фото: 1MI. асфальтоукладчик
В Новосибирске в понедельник, 31 октября, откроют движение по ул. Богаткова, перекрытой в начале лета из-за ремонта теплотрассы, сообщает НГС со ссылкой на пресс-службу "Сибирской генерирующей компании".

"По контракту, срок окончания работ - 31 октября. Сейчас работа уже на завершающей стадии, полагаем, что 1 ноября движение по улице уже откроют", - рассказали в компании.

В свою очередь Новосибирская мэрия сообщила, что рабочие заменили теплосети и уже начали класть асфальт.

“Объект протяженностью 640 м разделен на два участка: 1) от дома № 141 до дома № 107; 2) от дома № 107 до дома № 102. Проектом предусмотрена замена строительных конструкций тепловых камер и каналов, а также трубопроводов и тепломеханического оборудования”, - уточнили в горадминистрации.

Там добавили, что на первом участке - от перекрестка ул. Бориса Богаткова и ул. Воинской до пересечения с ул. Пролетарской - уложен первый слой асфальта. На втором кладут первый слой пешеходных дорожек.

Ранее в Заельцовском районе Новосибирска объявили о временном ограничении проезда по улице Холодильной, связанном с ремонтом теплотрассы.

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#Общество#Транспорт#Город#Новосибирск#Ремонт теплосетей#Завершение
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