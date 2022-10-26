Движение по ул. Богаткова в Новосибирске запустят в понедельник

“Объект протяженностью 640 м разделен на два участка: 1) от дома № 141 до дома № 107; 2) от дома № 107 до дома № 102. Проектом предусмотрена замена строительных конструкций тепловых камер и каналов, а также трубопроводов и тепломеханического оборудования”, - уточнили в горадминистрации.