Эксперты: Деприватизация санаториев в Кавминводах — антиправовое решение

Генеральная прокуратура запустила деприватизацию. В иске ведомство сослалось на постановление Верховного совета РФ, принятое еще 30 лет тому назад. Оно регламентирует, что государство обязано сохранить историко-культурное наследие субъектов. Об этом пишет newstracker.ru.
В Генпрокуратуре акцентировали внимание на том, что положение о приватизации за эти годы так и не было разработано. Основания для перехода санаториев в частные руки, следовательно, отсутствовали. В 2002 году все сделки заключались якобы за взятки, то есть с нарушением.
Представители российского бизнес-сообщества резко критикуют решение, называя его опасным прецедентом. Предприниматели написали целый ряд обращений к правозащитникам, и уже подана апелляция.
«Мы ошеломлены бездействием государственных органов и активными действиями отдельных должностных лиц, направленными на антиправовое, незаконное решение», - заявили предприниматели.
По словам ответчиков, суд исходил в своем решении из неверной трактовки положений закона: в основе постановления лежит статья 235 Гражданского кодекса России, применяемая при изъятии имущества у чиновников-коррупционеров. Между тем ответчиков было 106 человек, и ни один из них не был чиновником либо фигурантом уголовного дела, возбужденного по факту коррупции.
«Если решение суда вступит в силу, все указанные в иске санатории перейдут в собственность государства. Эти предприятия единовременно потеряют лицензию и перестанут действовать. А значит, лишатся работы тысячи людей», - убежден генеральный директор санатория «Арника» Юрий Клешня.
Предварительные подсчеты свидетельствуют о том, что в Кавминводах пострадает 10 процентов курортной инфраструктуры: владельцы объектов неизбежно столкнутся с миллиардными убытками, и регион будет ежегодно терять не десятки тысяч туристов.
Доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ Оксана Васильева задает следующий вопрос: по какой причине в Генпрокуратуре было принято решение о пересмотре итогов приватизации через 20 лет?
«Если приватизация действительно была проведена с какими-то нарушениями и из собственности государства были изъяты ликвидные объекты, это одна ситуация, - констатировала Васильева. - А если государство занимается рейдерским захватом, это совсем другое. Срок для оспаривания приватизации вообще-то три года. Какие у Генпрокуратуры были основания для продления срока исковой давности?»
Эксперты акцентировали внимание на следующих последствиях деприватизации: закрытии десятков санаториев, массовом сокращении сотрудников, снижении туристического потока, прекращении инвестирования. Права предпринимателей России в целом будут ущемлены.