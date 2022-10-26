Эксперты: Деприватизация санаториев в Кавминводах — антиправовое решение

В Генпрокуратуре акцентировали внимание на том, что положение о приватизации за эти годы так и не было разработано. Основания для перехода санаториев в частные руки, следовательно, отсутствовали. В 2002 году все сделки заключались якобы за взятки, то есть с нарушением.