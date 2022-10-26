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Элджея ждут на 60-летии ХК "Сибирь" в Новосибирске

Сегодня, 09:38
Фото: Wikimedia
Элджей
Рэпер Элджей (Алексей Узенюк), возможно, станет специальным гостем шоу по случаю 60-летия хоккейного клуба “Сибирь”, сообщил Atas.info источник знакомый с процессом подготовки к мероприятию.

По словам нашего собеседника, это удивительно, ведь музыкант никогда раньше не участвовал в подобных концертах.

Atas.info отправил запрос менеджеру артиста Сергею Донцу, но пока не получил ответа.

День рождения клуба отпразднуют в субботу, 29 октября, в ледовом дворце “Сибирь”.

“Перед матчем "Сибирь” - "Северсталь" для вас выступит специальный гость, а затем вы станете участниками предматчевого шоу!”, - сообщается на сайте ХК.

Элджей прославился после выхода в 2018 году соместного с хип-хоп-исполнителем Feduk трека “Розовое вино”, родился и вырос в Новосибирске.

Ранее Украинская певица Ани Лорак отменила концерт в Новосибирске, который должен был пройти 25 ноября 2022 года в ДК Железнодорожников.

#Общество#Город#Новосибирск#Элджей#Выступление#Хк сибирь
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