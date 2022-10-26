Элджея ждут на 60-летии ХК "Сибирь" в Новосибирске

По словам нашего собеседника, это удивительно, ведь музыкант никогда раньше не участвовал в подобных концертах.
Atas.info отправил запрос менеджеру артиста Сергею Донцу, но пока не получил ответа.
День рождения клуба отпразднуют в субботу, 29 октября, в ледовом дворце “Сибирь”.
“Перед матчем "Сибирь” - "Северсталь" для вас выступит специальный гость, а затем вы станете участниками предматчевого шоу!”, - сообщается на сайте ХК.
Элджей прославился после выхода в 2018 году соместного с хип-хоп-исполнителем Feduk трека “Розовое вино”, родился и вырос в Новосибирске.
Ранее Украинская певица Ани Лорак отменила концерт в Новосибирске, который должен был пройти 25 ноября 2022 года в ДК Железнодорожников.