Депутаты горсовета Новосибирска в среду, 26 октября, внесли изменения в Генплан города, связанные с планами строительства гигантского микрорайона Клюквенный в Калининском районе, за микрорайонами Снегири и Родники. За несколько лет планируется возвести около 1 млн квадратных метров жилья. По словам руководителя муниципального "Института градостроительного планирования" Алексея Нестеркина, мастер-план предполагает возведение трех школ, пяти детских садов, учреждения среднего профессионального образования. Кроме того, предполагается строительство спорткомплекса с бассейном, парка, станции скорой помощи.
"Значительные изменения внесены в схему улично-дорожной сети. Предполагается две очереди реализации. В первой очереди предполагается продолжение улицы Богдана Хмельницкого от улицы Тайгинской до планируемой территории с дальнейшим выходом на Северный обход. Протяженность составляет около трех километров…Во второй очереди предусмотрено строительство продолжения улицы Красных Зорь, с юга эта дорога будет опоясывать микрорайон с путепроводом через железную дорогу и транспортной развязкой на пересечении Пашинского и Восточного шоссе", - сообщил Алексей Нестеркин.
Кроме того, планируется расширить существующие участки улиц Красных Зорь, Рассветной и Объединения. В рамках проекта "Городская электричка" предполагается восстановление движения электропоездов до Пашино с организацией остановки "Клюквенный". В отдаленных планах – сначала продолжить трамвайную линию от улицы Учительской до улицы Краузе в микрорайоне Родники. А затем проложить еще 4.5 километра путей до Клюквенного.
Именно синхронная работа над возведением жилья и социальных объектов ставилась во главу угла при первой презентации проекта в июне текущего года. Однако сегодня глава городского департамента строительства и архитектуры Алексей Кондратьев не смог пояснить, в какие сроки будут сданы социальные объекты и новые участки дорожной сети. По его словам, точных планов нет, и строительство первой школы и детсада начнется "спустя 3-4 года после сдачи первого жилья". Похожая ситуация и с дорогами – как заметил Кондратьев, транспортной инфраструктурой "нет смысла заниматься" ранее, чем спустя три года после начала строительства первых жилых домов.
Складывается ощущение, что власти признают - инфраструктура и дороги до громадного микрорайона, который займет территорию 207 гектаров и рассчитан более чем на 34 тысячи жителей, у них не в приоритете.
Клюквенный - очень лакомый кусок для застройщиков. Фактически, это последняя площадка в городе, где возможно комплексное массовое строительство. Конкурсы на право застройки будет проводить областная структура "Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области" (АРЖС).
В июне 2022 года бывший тогда руководителем АРЖС депутат регионального Заксобрания Вячеслав Илюхин заявил:
"По площадке Клюквенный, коммерческой организацией был принят мастер-план, порядок и сроки реализации которого, на мой взгляд, выгодны коммерческим организациям, а не Новосибирской области. Требуют проверки и расчеты затрат, сделанные региональным правительством по этой площадке. Например: по нашим расчетам (сделанным в АРЖС) стоимость ливневой канализации составила 600 миллионов рублей, а в расчетах правительства сумма затрат на ливневку – уже 1 миллиард 200 миллионов рублей", - и сообщил, что увольняется с поста директора АРЖС.
Главный редактор проекта "Центр деловой жизни" Андрей Кузнецов обращает внимание на будущие критерии реализации участков под застройку, которые сейчас находятся в стадии разработки. По словам Кузнецова, подобных предложений застройщики ещё не получали. В Клюквенном им предоставят землю без всяких обременений, а сетями, транспортом, социалкой будет заниматься АРЖС. "Можно предположить, что стоимость гектара будет зависеть от выбранной зоны этажности", - прогнозирует Кузнецов.
Такой объем строительства вряд ли под силу одной компании, поэтому стоит ожидать, что участки получат десятки разных застройщиков. Смогут ли они действовать в соответствие с единым планом, синхронизировать работу между собой и АРЖС и соблюсти сроки сдачи объектов – вопросы, на которые сегодня нет однозначных ответов.
Предполагается, что строительство микрорайона Клюквенный будет разбито на три этапа: 1 очередь — ввод 2025–2026 годы, 2 очередь — ввод 2027–2028, 3 очередь — до 2033 г.