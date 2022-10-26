Именно синхронная работа над возведением жилья и социальных объектов ставилась во главу угла при первой презентации проекта в июне текущего года. Однако сегодня глава городского департамента строительства и архитектуры Алексей Кондратьев не смог пояснить, в какие сроки будут сданы социальные объекты и новые участки дорожной сети. По его словам, точных планов нет, и строительство первой школы и детсада начнется "спустя 3-4 года после сдачи первого жилья". Похожая ситуация и с дорогами – как заметил Кондратьев, транспортной инфраструктурой "нет смысла заниматься" ранее, чем спустя три года после начала строительства первых жилых домов.