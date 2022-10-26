19 октября губернатор Новосибирска Андрей Травников рассказал о ходе частичной мобилизации. Глава региона отметил, что задачи, поставленные перед областью указом президента РФ, будут выполнены в полном объеме.
Напомним, 3 октября губернатор сообщил о завершении первого этапа частичной мобилизации, но отметил, что область будет вести доукомплектование отдельных подразделений, которое завершит к концу октября.
«В отношении Новосибирской области мы поэтапно выполняем задание. Оно поступает под конкретные даты, под конкретное количество, конкретные специальности. Потому что идет формирование новых подразделений», — объяснил Травников в прямом эфире.
Также глава региона рассказал, что всем мобилизованным гражданам выплачивается по сто тысяч рублей из областного бюджета в качестве единовременной помощи.
«Решение было принято на прошлой неделе. Списки адресатов предоставляет Новосибирское высшее военное командное училище. Темпы выплат очень высокие», — отметил губернатор во время прямой трансляции.
Помимо выплат глава Новосибирской области инициировал разработку закона, предусматривающего пакет мер для мобилизованных граждан и их семей. Об этом сообщила глава Министерства труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева.
Прежде всего члены семей участников спецоперации получат компенсацию расходов на коммунальные услуги в размере 50%. Также меры поддержки касаются детей мобилизованных. К примеру, в отношении них отменена оплата за детский сад в размере 100%. А ребята школьного возраста (с 5 по 11 класс) будут обеспечены бесплатным обедом в учебном заведении.
Как сообщают редакции местных СМИ, региональный закон пройдет второе чтение 27 октября. Таким образом, работа новых льгот ожидается в ноябре. Обращаться с соответствующим заявлением членам семей военнослужащих следует в центры социальной поддержки по месту своей прописки.
Также губернатор проинформировал о преференциях для мобилизованных предпринимателей. Так, к примеру, бизнесмены будут освобождены от платы за аренду в госпомещениях. Будут послабления для предприятий, работающих по госконтрактам.
В зоне СВО мобилизованные тоже не останутся без денежного довольствия. Военный комиссар региона Евгений Кудрявцев рассказал, сколько получают бойцы за ведение боевых действий. По его словам, граждане, призванные на службу в рамках частичной мобилизации, приравниваются к военнослужащим по контракту.
Следовательно, получать за службу они будут соответственно контрактникам — от 200 до 500 тысяч рублей в месяц. Сумма зависит от воинского звания, должности, боевых заслуг. К примеру, отдельные выплаты положены за уничтожение боевой техники противника: систем залпового огня, БТР, ракетных установок, танков, беспилотников и прочего оружия. Кроме того, выплачиваются бойцам командировочные (за сутки), а также бонусы тем, кто принимает активное участие в боевых действиях.
Мобилизованные граждане, согласно недавно принятому указу, приравнены к ветеранам боевых действий и получают все положенные им льготы и преференции. К ним относятся налоговые компенсации и льготы, бесплатное медицинское обслуживание, бесплатное обеспечение средствами протезирования и техникой для реабилитации, бесплатные путевки в санатории и профилактории, бесплатный проезд на общественном транспорте и многое другое.