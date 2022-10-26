Следовательно, получать за службу они будут соответственно контрактникам — от 200 до 500 тысяч рублей в месяц. Сумма зависит от воинского звания, должности, боевых заслуг. К примеру, отдельные выплаты положены за уничтожение боевой техники противника: систем залпового огня, БТР, ракетных установок, танков, беспилотников и прочего оружия. Кроме того, выплачиваются бойцам командировочные (за сутки), а также бонусы тем, кто принимает активное участие в боевых действиях.