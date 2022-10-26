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Новосибирская семья пастыря взяла под опеку пять детей из Луганска

Сегодня, 08:30
Фото: 1MI
Пять детей-сирот из ЛНР попали в многодетную семью в Новосибирске
Пять детей-сирот из ЛНР попали в многодетную семью в Новосибирске. Теперь они будут жить вместе в трехэтажном частном доме с новыми родителями Романом и Екатериной.

У этой пары уже 16 детей – приемных и собственных. Луганские ребятишки из одной семьи (они братья и сестра), поэтому опека не стала их разлучать. Им от 2 до 12 лет.

Большой семей они будут жить в трёхэтажном доме в посёлке Садовый под Новосибирском. Новоприбывшим родители хотят обустроить комнаты на последнем этаже.

Роман и Екатерина признались, что при таком количестве детей в их доме существуют обязанности для каждого и правила. Одно из них строгое – не материться. Так решил пастырь – он же глава семейства. От бранных слов он будет отучать «новеньких».

Также родители рассказали, что у одно ребенка есть отклонение в развитии. С ним мама – педагог-психолог - планируют усиленно заниматься.

Сейчас пара оформляет документы на усыновление детей. Об этом они рассказали НГС.

#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Дети-сироты#ЛНР#Семья#Алина Шефер
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