atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Очередной ураган с порывами до 20 м/с скоро накроет Новосибирскую область

Сегодня, 09:28
Фото: 1MI
Шквалистый ветер до 20 метров в секунду придет в Новосибирскую область
Шквалистый ветер до 20 метров в секунду придет в Новосибирскую область на этой неделе. Такой прогноз дают синоптики Западно-Сибирского УГМС.

Теплый циклон, пришедший к нам в регион из Казахстана, скоро сменится резким похолоданием. Температура воздуха начнет снижаться до 0 и ниже, а сопровождать заморозки будет штормовой ветер.

Уже в четверг, 27 октября, на город обрушится шквал, скорость которого достигнет 20 м/с. При этом на термометре сибиряки увидят до +7 градусов.

В пятницу и субботу, 28 и 29 октября, ветер разгонится до 14 м/с. Ночью возможны снежные вьюги и 0 градусов по Цельсию. К полудню воздух прогреется до +3.

Напомним, минувший ураган, который бушевал 23 октября, оставил в Новосибирске настоящую разруху. Снес крышу с общежития колледжа, оборвал линии электропередач, обрушил деревья – все последствия до сих пор устраняют.

Читайте также:
Общежитие колледжа осталось без крыши в Новосибирской областиУраган обрушил 27 линий электропередач, повалил деревья и остановки в НовосибирскеШкола осталась без крыши после страшного урагана под Новосибирском
#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Ветер#Ураган
Подпишитесь
Как новосибирцы смотрели солнечное затмение 25 октября 2022 – 10 лучших фото
Вчера, 21:30
Губернатор Травников дал совет получившему повестку новосибирцу весом 140 кг
Сегодня, 10:42
В Новосибирске отец пошел вслед за мобилизованным сыном на СВО
Сегодня, 11:54
Донос в СК написали коллеги на депутата Терещенко: не так помогает мобилизованным
Вчера, 14:28
Рабочий разбился на стройке нового ЛДС в Новосибирске
Сегодня, 10:52
Режим базовой готовности в Новосибирской области: штаб принял важные решения
Вчера, 16:21