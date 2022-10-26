Очередной ураган с порывами до 20 м/с скоро накроет Новосибирскую область

Теплый циклон, пришедший к нам в регион из Казахстана, скоро сменится резким похолоданием. Температура воздуха начнет снижаться до 0 и ниже, а сопровождать заморозки будет штормовой ветер.
Уже в четверг, 27 октября, на город обрушится шквал, скорость которого достигнет 20 м/с. При этом на термометре сибиряки увидят до +7 градусов.
В пятницу и субботу, 28 и 29 октября, ветер разгонится до 14 м/с. Ночью возможны снежные вьюги и 0 градусов по Цельсию. К полудню воздух прогреется до +3.
Напомним, минувший ураган, который бушевал 23 октября, оставил в Новосибирске настоящую разруху. Снес крышу с общежития колледжа, оборвал линии электропередач, обрушил деревья – все последствия до сих пор устраняют.