Рабочий разбился на стройке нового ЛДС в Новосибирске

Вчера вечером очевидцы вызвали спасателей на объект. Они рассказали, что строитель провалился в вентиляционную шахту. Спасти мужчину не удалось, пишут «Новосибирские новости».
Как ответили журналистам в СУ СКР региона, погиб 43-летний рабочий. Место происшествия осматривается, начата проверка.
По результатам примут процессуальное решение.
Напомним, в сентябре к строительству ЛДС в Новосибирске привлекли больше рабочих, чтобы успеть завершить работы к сроку. А ещё год назад на объекте уже происходил подобный трагический случай. Погиб некий 39-летний мужчина, но о том, что он работал на ЛДС не уточнялось.