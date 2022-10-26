Рабочий разбился на стройке нового ЛДС в Новосибирске

Напомним, в сентябре к строительству ЛДС в Новосибирске привлекли больше рабочих, чтобы успеть завершить работы к сроку. А ещё год назад на объекте уже происходил подобный трагический случай. Погиб некий 39-летний мужчина, но о том, что он работал на ЛДС не уточнялось.