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Рабочий разбился на стройке нового ЛДС в Новосибирске

Сегодня, 03:52
Фото: atas.info
Рабочий разбился на стройке нового ЛДС в Новосибирске
Трагический несчастный случай произошел на стройке новой ледовой арены в Новосибирске 25 октября. Предварительно, погиб рабочий, упав с высоты.

Вчера вечером очевидцы вызвали спасателей на объект. Они рассказали, что строитель провалился в вентиляционную шахту. Спасти мужчину не удалось, пишут «Новосибирские новости».

Как ответили журналистам в СУ СКР региона, погиб 43-летний рабочий. Место происшествия осматривается, начата проверка.

По результатам примут процессуальное решение.

Напомним, в сентябре к строительству ЛДС в Новосибирске привлекли больше рабочих, чтобы успеть завершить работы к сроку. А ещё год назад на объекте уже происходил подобный трагический случай. Погиб некий 39-летний мужчина, но о том, что он работал на ЛДС не уточнялось.

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