Тепло задержится в Новосибирске до 28 октября

Сегодня, 26 октября, в городе потеплеет до +6°C. Дождей и снега не ожидается, а во ветер составит 4 м/с.
В четверг, 27 октября, воздух прогреется до +7 по Цельсию. Днем возможны кратковременные дожди. При этом ветер может разогнаться до 17 м/с.
Холоднее будет в пятницу, 28 числа – температура воздуха до +1…+3°C. Может выпасть мокрый снег, а скорость ветра составит 14 м/с.
Напомним, ранее онлайн-сервисы погоды составили прогноз погоды на зиму 2022-23. Судя по их данным, в декабре и январе будет относительно тепло и снежно.