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Тепло задержится в Новосибирске до 28 октября

Сегодня, 02:28
Фото: 1MI
Теплую погоду обещают синоптики в Новосибирске до 28 октября
Теплую погоду до +7°C обещают синоптики в Новосибирске до 28 октября. Прогноз опубликован на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

Сегодня, 26 октября, в городе потеплеет до +6°C. Дождей и снега не ожидается, а во ветер составит 4 м/с.

В четверг, 27 октября, воздух прогреется до +7 по Цельсию. Днем возможны кратковременные дожди. При этом ветер может разогнаться до 17 м/с.

Холоднее будет в пятницу, 28 числа – температура воздуха до +1…+3°C. Может выпасть мокрый снег, а скорость ветра составит 14 м/с.

Напомним, ранее онлайн-сервисы погоды составили прогноз погоды на зиму 2022-23. Судя по их данным, в декабре и январе будет относительно тепло и снежно. 

#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Погода на 3 дня#Тепло#Алина Шефер
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