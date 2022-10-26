Трехдневная магнитная буря накроет Новосибирск 31 октября

Как сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, буря разразится в 7:00 31 октября и не утихнет до 2 ноября.
По прогнозам Гисметео, первые возмущения магнитосферы земли начнутся 29 октября и продлятся до 31-го.
Врачи советуют людям, чувствительным к магнитным бурям, в такие дни исключить из рациона жирное, мучное и консервы, пить больше воды и отказаться от физических нагрузок.
Накануне в Новосибирске наблюдалось частичное солнечное затмение. Тысячи горожан вышли на улицы, чтобы полюбоваться астрономическим явлением.
Сегодня Западно-Сибирский гидрометцентр сообщил, что на этой неделе в регионе ожидаются шквалистый ветер до 20 м/с и похолодание.