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Трехдневная магнитная буря накроет Новосибирск 31 октября

Сегодня, 12:33
Фото: Flickr
Магнитная буря
Метеочувствительных новосибирцев предупредили о приближении магнитной бури, во власти которой область будет находиться с 31 октября по 2 ноября.

Как сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, буря разразится в 7:00 31 октября и не утихнет до 2 ноября.

По прогнозам Гисметео, первые возмущения магнитосферы земли начнутся 29 октября и продлятся до 31-го.

Врачи советуют людям, чувствительным к магнитным бурям, в такие дни исключить из рациона жирное, мучное и консервы, пить больше воды и отказаться от физических нагрузок.

Накануне в Новосибирске наблюдалось частичное солнечное затмение. Тысячи горожан вышли на улицы, чтобы полюбоваться астрономическим явлением.

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Сегодня Западно-Сибирский гидрометцентр сообщил, что на этой неделе в регионе ожидаются шквалистый ветер до 20 м/с и похолодание.

#Дмитрий Малов#Общество#Город#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Магнитная буря#Прогноз
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