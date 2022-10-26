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В РЭО озвучили критерии для получателей зелёного финансирования

Вчера, 18:45
Фото: pxhere.com
Осенью 2021 года наблюдательным советом Российского экологического оператора (РЭО) была одобрена программа выпуска облигаций в объеме 100 миллиардов рублей. Срок обращения ценных бумаг составляет двенадцать лет.

В ходе реализации данной программы будет осуществляться финансирование проектов по строительству объектов обращения с отходами и объектов по переработке вторичных материальных ресурсов (ВМР).

По информации гендиректора РЭО Дениса Буцаева, в настоящее время РЭО поддерживает политику зеленого финансирования проектов, связанных со областью обращения с отходами и ВМР. Предприятия, соответствующие требованиям данной программы, получат возможность первыми получать средства благодаря зеленым облигациям РЭО и посредством помощи государства, сообщает vedomosti.ru.

Как объяснил Буцаев, политика зеленого финансирования — это комплекс мер по обновлению компаний, чья работа связана с обращением с отходами и ВМР. При этом будут применяться разнообразные инструменты поддержки со стороны РЭО. В приоритете будет поддержка проектов и предприятий, которые практикуют ответственное ведение бизнеса, способны предусмотреть долгосрочные риски, ведут дела прозрачно с партнерами.

Требования к претендентам отражены в ESG-стандарте — в этом приложении к утвержденной политике прописано, что предприятия обязаны создать и внедрить документы, где определяются векторы устойчивого развития. Кроме этого, необходимо выполнять нормы по национальному проекту «Экология» и соблюдать требования к экономическому и социальному менеджменту. Также организациям, которые претендуют на зеленое финансирование РЭО, нужно рассчитать объем выбросов парниковых газов и проработать меры по их уменьшению.

Помимо реализации стандарта социально-экологических приоритетов, РЭО призывает компании, работающие в отрасли, поддержать Декларацию устойчивого развития. Это приложение к политике зеленого финансирования утверждает главные способы осуществления ответственной деятельности, связанной с обращением с отходами и ВМР.

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