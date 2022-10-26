В РЭО озвучили критерии для получателей зелёного финансирования

Требования к претендентам отражены в ESG-стандарте — в этом приложении к утвержденной политике прописано, что предприятия обязаны создать и внедрить документы, где определяются векторы устойчивого развития. Кроме этого, необходимо выполнять нормы по национальному проекту «Экология» и соблюдать требования к экономическому и социальному менеджменту. Также организациям, которые претендуют на зеленое финансирование РЭО, нужно рассчитать объем выбросов парниковых газов и проработать меры по их уменьшению.