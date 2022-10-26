В Сахалинской области торжественно проводили бойцов в зону СВО

В Сахалинской области проводили военнослужащих, отправляющихся выполнять задачи специальной военной операции. От лица правительства региона бойцов напутствовал первый заместитель губернатора островного региона Сергей Байдаков.
Несколько недель на Троицком военном полигоне бойцы проходили переподготовку: изучали тактику боя в полевых и городских условиях, использованию различных защитных сооружений в качестве укрытий. Обучались индивидуально и боевому слаживанию - навыкам действовать в составе подразделения, например, взвода и роты. На полигонах во время учёбы тщательно изучали современное вооружение: не только стрелковое, но и применение беспилотных летательных аппаратов, а также методы противодействия им. Конечно, отрабатывали навыки оказания медицинской помощи в полевых условиях. Своим умением и опытом с бойцами делились инструкторы, прошедшие не одну горячую точку.
Портал Sakh.online напомнил, что губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко неоднократно посещал воинские части и полигоны, расположенные на территории региона. По его поручению к обустройству мест временного размещения мобилизованных сахалинцев были привлечены строительные компании. Опытные подрядчики провели необходимые работы за несколько дней. Позаботился и о экипировке сахалинских призывников. Региональное правительство закупило одежду, обувь, спальные мешки, средства гигиены. Такого же особого внимания к нуждам мобилизованных, Валерий Лимаренко потребовал и от глав районов.
Как уже сообщалось, по решению губернатора островного региона семьям сахалинцев, призванных в ходе частичной мобилизации, выплатят единовременно по 300 тысяч рублей. Оказывается вся необходимая помощь их семьям.