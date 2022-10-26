Валерий Лимаренко: Мы обеспечиваем качественное и безопасное состояние дорог

Отметим, ремонт дорог стал одной из тем на недавней прямой линии губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко с жителями региона. Работы по обеспечению качественного и безопасного состояния дорожной инфраструктуры всегда в зоне особого внимания главы области. В 2022 году дорожные работы развернулись на 120 километрах островных дорог. Большая стройка идёт на трассе Южно-Сахалинск — Оха, на западном побережье острова активно модернизируется дорожное полотно. Валерий Лимаренко подчёркивает, что ремонт многих асфальтируемых территорий завершился ещё в июне 2022 года.