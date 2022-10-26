Валерий Лимаренко: Мы обеспечиваем качественное и безопасное состояние дорог

Современное дорожное покрытие, разработанное сахалинскими дорожниками в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» начали применять в Сахалинской области. На региональные дороги уложено уже свыше 15 км асфальтобетонной смеси, рецептура которого разработана с учётом климата островного региона.
Передовые технологии уменьшают скорость образования колей, повышают водостойкость покрытия, а значит, увеличивают межремонтные сроки и сокращают затраты. Инновационный материал соответствует всем нормативам и требованиям для безопасного дорожного движения, уточняет портал Sakh.online.
Отметим, ремонт дорог стал одной из тем на недавней прямой линии губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко с жителями региона. Работы по обеспечению качественного и безопасного состояния дорожной инфраструктуры всегда в зоне особого внимания главы области. В 2022 году дорожные работы развернулись на 120 километрах островных дорог. Большая стройка идёт на трассе Южно-Сахалинск — Оха, на западном побережье острова активно модернизируется дорожное полотно. Валерий Лимаренко подчёркивает, что ремонт многих асфальтируемых территорий завершился ещё в июне 2022 года.
Напомним, за последние три года в Сахалинской области модернизировано 474,2 км автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения, построено и реконструировано 120,6 км дорог, в том числе 22,3 км автодорог местного значения.