Валерий Лимаренко в зоне СВО передал бойцам УАЗы и полезные гостинцы

- Во время Великой Отечественной войны люди отдавали все свои силы для обеспечения фронта. Это было движение души, яркое проявление патриотизма. Рад, что и сегодня жители области не остаются в стороне, оказывают поддержку землякам, которые в зоне специальной военной операции защищают Россию. В свою очередь правительство региона сделает все возможное, чтобы мобилизованные сахалинцы и курильчане были отлично экипированы и не беспокоились о своих семьях, - сказал Валерий Лимаренко.