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Валерий Лимаренко в зоне СВО передал бойцам УАЗы и полезные гостинцы

Сегодня, 08:46
Фото: пресс-службы правительства Сахалинской области
Власти Сахалинской области оказывают поддержку мобилизованным и их семьям

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко встретился с мобилизованными сахалинцами на территории Донецкой Народной Республике. Он приехал в зону специальной военной операции не только с целью лично доставить технику и гуманитарный груз для воинов, но и поддержать земляков, узнать, чем ещё может помочь. 

Глава островного региона передал бойцам несколько бронированных внедорожников УАЗ пикап с полезным грузом: питьевой водой, свежим хлебом, выпечкой, фруктами, а также влажными салфетками. Последние, кстати, один из самых дефицитных предметов гигиены в зоне СВО. 

Валерий Лимаренко проверил условия быта и организацию питания мобилизованных земляков. Также, отличившимся в зоне СВО сахалинцам были вручены государственные награды. Перед военнослужащими выступили артисты Сахалинской областной филармонии и Чехов-центра.

- Во время Великой Отечественной войны люди отдавали все свои силы для обеспечения фронта. Это было движение души, яркое проявление патриотизма. Рад, что и сегодня жители области не остаются в стороне, оказывают поддержку землякам, которые в зоне специальной военной операции защищают Россию. В свою очередь правительство региона сделает все возможное, чтобы мобилизованные сахалинцы и курильчане были отлично экипированы и не беспокоились о своих семьях, - сказал Валерий Лимаренко.

Вскоре переданный мирный груз в кузовах джипов заменят на профильный для передовой: на специальных стойках установят пулемёты или противотанковые управляемые ракетные комплексы. Портал Sakh.online напоминает, что ранее островные власти передавали в зону СВО УАЗы, оборудованные под установку вооружения. 

Отметим, что губернатор и правительство Сахалина и Курил активно включились в работу по поддержке мобилизованных и их семей. Большое внимание уделяется условиям быта бойцов во время боевой подготовки на островах. Региональное правительство при поддержке бизнес-сообщества закупило для сахалинских бойцов одежду, обувь, спальные мешки, гигиенические средства. 

Родственники сахалинцев и курильчан, призванных для участия в СВО, получают региональную единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей. Им также оказывают содействие в решении различных бытовых вопросов. Валерий Лимаренко провёл уже десятки встреч с близкими бойцов, как уже давно отправленных в зону СВО, так и только проходящих переподготовку на полигонах. Большинство обращений связаны с бытовыми трудностями и вопросов финансовой поддержки. Все получают необходимую помощь. 

 

#Светлана Павлова
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