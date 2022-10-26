Власти Новосибирска планируют реконструировать ул. Дачную за «Ройял Парком»

Соответствующий конкурс был опубликован 24 октября на портале “Госзакупки”. Помимо проектной документации от подрядчика требуется “реконструируемую автомобильную дорогу увязать с существующей улично-дорожной сетью района с устройством необходимых пересечений и примыканий”.
Кроме того, в документе говорится о необходимости обеспечить доступность прилегающей к ремонтируемому участку ул. Дачной малоэтажной застройки.
Протяженность участка составляет 345 м. На создание проекта дается восемь месяцев - с 30 ноября 2022 года до 31 июля 2023-го. Стоимость работ превышает 4,4 млн рублей.
Ранее сообщалось, что в понедельник, 31 октября, должно открыться движение по ул. Богаткова, перекрытой в начале июня этого года из-за ремонта теплотрассы.