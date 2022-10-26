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Власти Новосибирска планируют реконструировать ул. Дачную за «Ройял Парком»

Сегодня, 15:26
Фото: 1MI
Ремонт дороги
Разработку проекта реконструкции участка ул. Дачной рядом с торговым центром “Ройял Парк” заказало новосибирское МКУ. Речь идет об участке от ул. Дуси Ковальчук до ул. Галущака.

Соответствующий конкурс был опубликован 24 октября на портале “Госзакупки”. Помимо проектной документации от подрядчика требуется “реконструируемую автомобильную дорогу увязать с существующей улично-дорожной сетью района с устройством необходимых пересечений и примыканий”.

Кроме того, в документе говорится о необходимости обеспечить доступность прилегающей к ремонтируемому участку ул. Дачной малоэтажной застройки.

Протяженность участка составляет 345 м. На создание проекта дается восемь месяцев - с 30 ноября 2022 года до 31 июля 2023-го. Стоимость работ превышает 4,4 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 31 октября, должно открыться движение по ул. Богаткова, перекрытой в начале июня этого года из-за ремонта теплотрассы.

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