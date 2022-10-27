Эффектные снимки разделки кита на Камчатке опубликовал новосибирский фотограф

Автор отмечает что охотиться на китов разрешено очень немногим. “Для жителей отдаленных деревень, расположенных в вечной мерзлоте, поход на опасный промысел — это способ выжить и прокормить семью”, добавляет он.
Снимки сделаны в Лорино - “самое большое национальное село на Чукотке”. По словам Степанова, в год его жителям - около тысячи человек - выдают разрешение на добычу 140 китов.
Напомним, 25 октября в Новосибирске произошло солнечное затмение – луна перекрыла солнце на 70%. Некоторые новосибирцы бросили дела, чтобы своими глазами увидеть редкое астрономическое явление. Корреспонденты Атас.инфо побывали на пляже Обского моря и у новосибирского Планетария, где собрались большинство желающих полюбоваться затмением.