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Эффектные снимки разделки кита на Камчатке опубликовал новосибирский фотограф

27 октября 12:33
Фото: Слава Степанов
разделка горбатого кита на Чукотке
Фотограф из Новосибирска Слава Степанов поделился на своей странице во “ВКонтакте” фотографиями коренных жителей Чукотки, разделывающих горбатого кита на берегу Берингова моря.

Автор отмечает что охотиться на китов разрешено очень немногим. “Для жителей отдаленных деревень, расположенных в вечной мерзлоте, поход на опасный промысел — это способ выжить и прокормить семью”, добавляет он.

Снимки сделаны в Лорино - “самое большое национальное село на Чукотке”. По словам Степанова, в год его жителям - около тысячи человек - выдают разрешение на добычу 140 китов.

Напомним, 25 октября в Новосибирске произошло солнечное затмение – луна перекрыла солнце на 70%. Некоторые новосибирцы бросили дела, чтобы своими глазами увидеть редкое астрономическое явление. Корреспонденты Атас.инфо побывали на пляже Обского моря и у новосибирского Планетария, где собрались большинство желающих полюбоваться затмением.

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#Общество#Новосибирск#Чукотка#Разделка кита#Фото
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