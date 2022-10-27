Частичная мобилизация, объявленная президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года, застала врасплох тех граждан, которые попали под волну призыва. У многих глав семей имеются обременения в виде ипотеки и других крупных кредитов (автокредитов, потребительских и пр.) и обязательства в виде регулярных платежей.
«Как теперь платить за ипотеку в связи с отъездом на СВО?», «Что будет с кредитами?», «Не повысится ли ставка за период службы?», «Сколько можно не платить по закону?». Эти и другие вопросы сыпались от новосибирцев в адрес экспертов. Впрочем, правительство со своей стороны сразу же расставило все точки над i.
ЦБ России было дано распоряжение о подготовке рекомендаций для мобилизованных. В Госдуме, в частности, глава Комитета по обороне Андрей Картаполов, заявили, что отменять ипотеку для мобилизованных никто не будет, поскольку военная служба в зоне СВО оплачивается согласно ставкам контрактников. Таким образом, средства на оплату у призванных в рамках мобилизации будут.
Тем не менее глава государства инициировал подготовку закона о кредитных каникулах. Законопроект депутаты Госдумы приняли в кратчайшие сроки. Уже в начале октября закон вступил в силу. Согласно документу, кредитные каникулы предоставляются мобилизованному гражданину на весь период службы. Кстати, действие закона распространяется и на добровольцев-контрактников, на сотрудников МЧС, ФСБ, Росгвардии и других силовых структур.
Банки по заявлению заемщика принимают решение о приостановке платежей (или их уменьшении) на период его нахождения на службе (плюс еще 30 дней для реабилитации мобилизованного), но срок может быть продлен по уважительной причине — нахождение в госпитале, операции, травмы и пр.
За период каникул не может быть ипотечного взыскания за жилье, а вот проценты финансовое учреждение будет начислять, согласно заключенному изначально договору. Впрочем, ввиду временного отсутствия платежей ставка повышаться не будет, пени и штрафы заемщику не грозят. Что касается других видов кредита, к примеру потребительского, то в период каникул процент клиенту будет начисляться по льготной ставке.
С обращением в банк о предоставлении каникул может обратиться не только сам заемщик, но и члены его семьи (к примеру, в ситуации, когда мобилизованный уже уехал в зону боевых действий).
Если мобилизованный гражданин возвращается со службы раньше оговоренного срока, то он может уведомить банк о продолжении платежей в прежнем режиме. В этом случае он сообщает новый график отчислений. Заемщик ничего не теряет в средствах и не переплачивает, объяснили в ЦБ.