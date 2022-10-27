«Как теперь платить за ипотеку в связи с отъездом на СВО?», «Что будет с кредитами?», «Не повысится ли ставка за период службы?», «Сколько можно не платить по закону?». Эти и другие вопросы сыпались от новосибирцев в адрес экспертов. Впрочем, правительство со своей стороны сразу же расставило все точки над i.