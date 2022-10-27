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МЧС предупредило новосибирцев о штормовом ветре в ночь на 28 октября

Сегодня, 11:10
Фото: PxHere
сильный ветер
Управление МЧС по Новосибирской области разослало жителям региона SMS-сообщение с предупреждением о ветре с порывами до 21 м/с в ночь на пятницу, 28 октября.

"По данным ГМЦ ночью 28 октября по НСО ожидаются местами порывы ветра до 21 м/с, мокрый снег, гололедные явления", - говорится в эсэмэске.

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До этого Западно-Сибирский гидрометцентр сообщил, что на этой неделе в область придет  шквалистый ветер с порывами до 20 метров в секунду.

Напомним, что ураган, который бушевал в Новосибирске 23 октября, сорвал крышу с общежития колледжа, оборвал линии электропередач, повалил деревья.

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#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#МЧС#Штормовой ветер#Предупреждение
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