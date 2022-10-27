МЧС предупредило новосибирцев о штормовом ветре в ночь на 28 октября

"По данным ГМЦ ночью 28 октября по НСО ожидаются местами порывы ветра до 21 м/с, мокрый снег, гололедные явления", - говорится в эсэмэске.
Ранее на берег Обского моря выбросило тысячи ракушек – всему виной сильный шторм
До этого Западно-Сибирский гидрометцентр сообщил, что на этой неделе в область придет шквалистый ветер с порывами до 20 метров в секунду.
Напомним, что ураган, который бушевал в Новосибирске 23 октября, сорвал крышу с общежития колледжа, оборвал линии электропередач, повалил деревья.