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Невозможно проехать: Новосибирск встал в глухие многокилометровые пробки 27 октября

Сегодня, 02:49
Фото: 1MI
Движение затруднено как на правом берегу, так и на левом.

Утром 27 октября новосибирцы встали в 7-балльные пробки на дорогах

Утром в четверг, 27 октября, на улицах Новосибирска образовались дорожные заторы, о чем рассказали Atas.info очевидцы.
«От гостиницы до метро Речного вокзала пробка. Я постоял и на Красном проспекте, возле метро, видел лично пару аварий небольших в нескольких рядах», - поделился с Atas.info автомобилист Дмитрий.
«Ехала на такси на учебу с левого берега. Все стоят в районе метро Студенческая. Заторы на Октябрьском мосту, там вообще еле продвинулись», - рассказала студентка Ольга.

Данные сервиса «2ГИС» также свидетельствуют о пробках на улицах Станционной, Широкой, проезде Энергетиков, Димитровском мосту, улицах Ватутина, Станиславского и Котовского.

Не менее сложно проехать на Титова, Троллейной, Сибиряков-Гвардейцев, Немировича-Данченко и на Советском шоссе. Автомобилисты стоят на Бронной, Тюменской и Аникина.

На правом берегу также есть дорожные заторы в сторону Речного вокзала, улицах Никитина, Восход, Богаткова и Татьяны Снежиной. Ситуация на дорогах оценивается в 7 баллов.

пробки сегодня утром
Фото: 2ГИС

Напомним, что спешащая на вызов карета скорой помощи попала в ДТП в Новосибирске. Обломки машин разлетелись по всему участку дороги. Из-за этого возникла небольшая пробка.

#Эмилия Губарева#Общество#Город#Происшествия#Транспорт#Новосибирск
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