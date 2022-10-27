Утром 27 октября новосибирцы встали в 7-балльные пробки на дорогах

«От гостиницы до метро Речного вокзала пробка. Я постоял и на Красном проспекте, возле метро, видел лично пару аварий небольших в нескольких рядах», - поделился с Atas.info автомобилист Дмитрий.
«Ехала на такси на учебу с левого берега. Все стоят в районе метро Студенческая. Заторы на Октябрьском мосту, там вообще еле продвинулись», - рассказала студентка Ольга.
Данные сервиса «2ГИС» также свидетельствуют о пробках на улицах Станционной, Широкой, проезде Энергетиков, Димитровском мосту, улицах Ватутина, Станиславского и Котовского.
Не менее сложно проехать на Титова, Троллейной, Сибиряков-Гвардейцев, Немировича-Данченко и на Советском шоссе. Автомобилисты стоят на Бронной, Тюменской и Аникина.
На правом берегу также есть дорожные заторы в сторону Речного вокзала, улицах Никитина, Восход, Богаткова и Татьяны Снежиной. Ситуация на дорогах оценивается в 7 баллов.
Напомним, что спешащая на вызов карета скорой помощи попала в ДТП в Новосибирске. Обломки машин разлетелись по всему участку дороги. Из-за этого возникла небольшая пробка.