Это следует из ответа Следственного комитета, который получил депутат Плотниковского сельсовета Новосибирского района Дмитрий Титов.
"Материалы проверки…переданы в первый отдел по расследованию особо важных дел для проведения дальнейшей уголовно-процессуальной проверки", - говорится в документе за подписью старшего следователя Следственного отдела по городу Обь В.К.Крупской (копия имеется в распоряжении редакции)
"Я обращался в Следственный комитет по вопросу правомерности строительства мусорного полигона. Следственный комитет что-то нашёл и передал дело в первый отдел", - прокомментировал Дмитрий Титов.
Ранее мы рассказывали о том, что сельский депутат направил в Следственный комитет заявление с просьбой проверить соблюдение законодательства при принятии решения о планируемом размещении нового мусорного полигона на территории Новосибирского района.
Следком заявление принял, проверка проходит "в отношении неустановленных лиц правительства Новосибирской области по факту…действия при выделении земельного участка для размещения мусорного полигона на земельном участке в непосредственной близости с. Жеребцово, с.Плотниково, с.Репьево, с.Ярское, с.Гусиный брод".
Проект концессионного соглашения по строительству мусорных полигонов с мусоросортировочными комплексами предусматривает, что так называемый Правобережный полигон появится в треугольнике, ограниченном селами Жеребцово, Гусиный Брод и Плотниково. Он займет площадь более 270 гектаров. Еще один полигон, Левобережный, собираются построить около села Верх-Тула.
Ранее обеспокоенные таким соседством люди уже проводили протестные акции и создали электронную петицию к президенту Путину с просьбой вмешаться в планы правительства Новосибирской области.
Следующий митинг против планов строительства мусорных полигонов в непосредственной близости от жилых домов запланирован на 29 октября.