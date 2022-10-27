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Самый длинный каток в придачу к катку-фаллосу зальют в Новосибирске на Новый год-2023

Сегодня, 09:01
Фото: atas.info
Новосибирск - Новогодняя столица. В таком шатре хранится снежинка-символ
В Новосибирске появится самый длинный каток, о чем вице-мэр Анна Терешкова рассказала на пресс-конференции 27 октября, на которой обсудили новогодние праздники.

Новосибирск прославился благодаря знаменитому фаллическому катку на площади Ленина. Пикантная форма взбудоражила общественность, в том числе и знаменитых личностей – телеведущего Ивана Урганта и блогера Илью Варламова.  

В этом году, заявила Анна Терешкова, будет акцент не на форме, а на длине катка. На Михайловской набережной зальют самый длинный каток в России. Известно, что протяженность набережной достигает 1,4 км. Прокатиться на коньках там можно уже в декабре-2022. Эта площадка станет главной на время празднования Нового года.

К тому же, Новосибирск получил звание «Новогодняя столица страны». Ранее в город привезли снежинку – символ звания. Территорию украсят фонарями, деревья увесят гирляндами, возведут ледовый городок и скульптуры.

Что касается фаллического катка у Оперного театра, вице-мэр не стала раскрывать все карты и будущая форма неизвестна. Напомним, Терешкова ранее заявляла, что провести параллель между площадкой и половым членом могут лишь люди с извращённой психикой, так как каток представляет форму ракеты. 

В мэрии также рассказали об отменённых новогодних мероприятиях. На этот Новый год отменили запуск фейерверков в центре Новосибирска, а также отказались от выступлений артистов.

Напомним, что ранее стало известно, сколько зарабатывает Анна Терешкова на посту вице-мэра Новосибирска. Доход заместителя мэра составил 2 млн. 455 тысяч рублей в 2021 году. Читайте, что еще интересного есть в декларации Терешковой

#Эмилия Губарева#Общество#Город#Новосибирская область#Новосибирск#2022#Новый год
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