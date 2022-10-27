Новосибирск прославился благодаря знаменитому фаллическому катку на площади Ленина. Пикантная форма взбудоражила общественность, в том числе и знаменитых личностей – телеведущего Ивана Урганта и блогера Илью Варламова.
В этом году, заявила Анна Терешкова, будет акцент не на форме, а на длине катка. На Михайловской набережной зальют самый длинный каток в России. Известно, что протяженность набережной достигает 1,4 км. Прокатиться на коньках там можно уже в декабре-2022. Эта площадка станет главной на время празднования Нового года.
К тому же, Новосибирск получил звание «Новогодняя столица страны». Ранее в город привезли снежинку – символ звания. Территорию украсят фонарями, деревья увесят гирляндами, возведут ледовый городок и скульптуры.
Что касается фаллического катка у Оперного театра, вице-мэр не стала раскрывать все карты и будущая форма неизвестна. Напомним, Терешкова ранее заявляла, что провести параллель между площадкой и половым членом могут лишь люди с извращённой психикой, так как каток представляет форму ракеты.
В мэрии также рассказали об отменённых новогодних мероприятиях. На этот Новый год отменили запуск фейерверков в центре Новосибирска, а также отказались от выступлений артистов.
Напомним, что ранее стало известно, сколько зарабатывает Анна Терешкова на посту вице-мэра Новосибирска. Доход заместителя мэра составил 2 млн. 455 тысяч рублей в 2021 году. Читайте, что еще интересного есть в декларации Терешковой.