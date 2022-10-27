В этом году, заявила Анна Терешкова, будет акцент не на форме, а на длине катка. На Михайловской набережной зальют самый длинный каток в России. Известно, что протяженность набережной достигает 1,4 км. Прокатиться на коньках там можно уже в декабре-2022. Эта площадка станет главной на время празднования Нового года.