atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Страшный шторм выбросил на берег тысячи ракушек в Новосибирске

Сегодня, 01:09
Фото: ВК/ ОбьГЭС | Новосибирск
Берег усыпан ракушками

Тысячи ракушек выбросило на берег после сильного шторма в Новосибирске

На берег Обского моря выбросило тысячи ракушек – всему виной сильный шторм, о чем рассказали местные жители в группе «ОбьГЭС | Новосибирск».

Шторм поднялся в воскресенье, 23 октября. Порывы ветра достигали 25-28 метров в секунду.

В результате стихии на берег выбросило тысячи ракушек. Ранее подобное уже происходило в районе Михайловской набережной.

Стихию на Обском море удалось запечатлеть на видео. На кадрах видно, что волны буквально бились о камни. Фотоподборку можно посмотреть по ссылке

В прошлом году тысячи мертвых моллюсков также лежали на берегу. Однако это трудно назвать катастрофой. Рачки не вымрут из-за высокой популяции. Для рыбы такое явление тоже не опасно.

Напомним, что ураганный ветер привел к обрушению крыш 23 октября. В частности, порывами ветра была сорвана кровля со здания общежитияшколы и продуктового магазина.  

#Эмилия Губарева#Общество#Город#Экология#Новосибирск#Новосибирская область#2022#Обское море#Погода#Ураган в Новосибирске
Подпишитесь
Как новосибирцы смотрели солнечное затмение 25 октября 2022 – 10 лучших фото
25 октября, 21:30
Губернатор Травников дал совет получившему повестку новосибирцу весом 140 кг
Вчера, 10:42
В Новосибирске отец пошел вслед за мобилизованным сыном на СВО
Вчера, 11:54
За нами следят: в небе над Новосибирском летают странные вертолеты
Сегодня, 08:57
Генплан Новосибирска изменили ради жилмассива Клюквенный
Вчера, 20:13
Режим базовой готовности в Новосибирской области: штаб принял важные решения
25 октября, 16:21