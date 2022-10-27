Тысячи ракушек выбросило на берег после сильного шторма в Новосибирске

Шторм поднялся в воскресенье, 23 октября. Порывы ветра достигали 25-28 метров в секунду.
В результате стихии на берег выбросило тысячи ракушек. Ранее подобное уже происходило в районе Михайловской набережной.
Стихию на Обском море удалось запечатлеть на видео. На кадрах видно, что волны буквально бились о камни. Фотоподборку можно посмотреть по ссылке.
В прошлом году тысячи мертвых моллюсков также лежали на берегу. Однако это трудно назвать катастрофой. Рачки не вымрут из-за высокой популяции. Для рыбы такое явление тоже не опасно.