Новосибирец угнал машину, дважды украл и два раза испортил чужое имущество

В ходе проверки выяснилось, что задержанный в ночь на 16 октября угнал одно транспортное средство, совершил две кражи и дважды был замечен в эпизодах, квалифицируемых как уничтожение имущества. По указанным фактам в отношении задержанного возбуждено несколько уголовных дел, а мерой пресечения для фигуранта стала подписка о невыезде. Также сотрудники правоохранительных органов оформили два административных протокола по статье 7.17 КоАП РФ - факты умышленного повреждения чужого имущества. Задержанный дал признательные показания, и сейчас проводится расследование.