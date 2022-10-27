Новосибирец угнал машину, дважды украл и два раза испортил чужое имущество

Взять его не удалось: злоумышленника спугнули прохожие, и гражданин в балаклаве скрылся. На место происшествия быстро прибыли сотрудники полиции, также о розыске подозреваемого поставили в известность наряды ДПС ГИБДД.
Вскоре на одной из улиц поселка инспекторы ДПС Николай Уваров и Николай Попов заметили мужчину, который по внешним признакам подходил под описания подозреваемого. Личный досмотр показал, что в кармане задержанного была черная балаклава. Мужчину доставили в дежурную часть для дальнейшего разбирательства.
В ходе проверки выяснилось, что задержанный в ночь на 16 октября угнал одно транспортное средство, совершил две кражи и дважды был замечен в эпизодах, квалифицируемых как уничтожение имущества. По указанным фактам в отношении задержанного возбуждено несколько уголовных дел, а мерой пресечения для фигуранта стала подписка о невыезде. Также сотрудники правоохранительных органов оформили два административных протокола по статье 7.17 КоАП РФ - факты умышленного повреждения чужого имущества. Задержанный дал признательные показания, и сейчас проводится расследование.
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