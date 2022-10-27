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Новосибирец угнал машину, дважды украл и два раза испортил чужое имущество

Сегодня, 10:54
Фото: Управление МВД НСО
Инспекторы ДПС Николай Уваров и Николай Попов

Подозреваемый в серии преступлений задержан под Новосибирском

В понедельник вечером в дежурную часть Новосибирской области сообщили о неизвестном в черной балаклаве, который пытался проникнуть в магазин на улице Садовой в рабочем поселке Маслянино.

Взять его не удалось: злоумышленника спугнули прохожие, и гражданин в балаклаве скрылся. На место происшествия быстро прибыли сотрудники полиции, также о  розыске подозреваемого поставили в известность наряды ДПС ГИБДД.

Вскоре на одной из улиц поселка инспекторы ДПС Николай Уваров и Николай Попов заметили мужчину, который по внешним признакам подходил под описания подозреваемого. Личный досмотр показал, что в кармане задержанного была черная балаклава. Мужчину доставили в дежурную часть для дальнейшего разбирательства.

В ходе проверки выяснилось, что задержанный в ночь на 16 октября угнал одно транспортное средство, совершил две кражи и дважды был замечен в эпизодах, квалифицируемых как уничтожение имущества. По указанным фактам в отношении задержанного возбуждено несколько  уголовных дел, а мерой пресечения для фигуранта стала подписка о невыезде. Также сотрудники правоохранительных органов оформили два административных протокола  по статье 7.17 КоАП РФ - факты умышленного повреждения чужого имущества. Задержанный дал признательные показания, и сейчас проводится расследование.

Ранее росгвардейцы поймали мужчину, долбившего инструментами банкомат в Новосибирске.

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