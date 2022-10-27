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В Новосибирске 2,5 года колонии получила уборщица, нашедшая сумку с 7 млн рублей

Сегодня, 10:16
Фото: 1MI
зал судебных заседаний
Октябрьский районный суд Новосибирска приговорил трудовую мигрантку из Киргизии, которая нашла на улице сумку с 7 млн рублей и не вернула ее владельцу, к 2 годам и 6 месяцам в колонии общего режима.

Суд согласился с гособвинением, утверждавшим, что 44-летняя Айнагуль Борбуева забрала деньги себе. По словам женщины, никаких семи миллионов в сумке не было.

"Я прошла полиграф, ответила больше чем на 700 вопросов. Я надеюсь, что меня отпустят", - приводит НГС слова Бобруевой, сказанные перед оглашением приговора.

Женщина нашла сумку рано утром 4 ноября 2021 года возле отеля River Park. 

“Воспользовавшись тем, что за ее действиями никто не наблюдает, она тайно похитила имущество потерпевшего: сумку стоимостью 10 тысяч рублей, в которой находились денежные средства в сумме 7 миллионов рублей”, - озвучила в разговоре с НГС версию следствия помощник прокурора Октябрьского района Жанна Леонова.

Сумка принадлежала новосибирскому предпринимателю, он забыл ее, уезжая домой из ресторана, где ужинал с друзьями. Обнаружив пропажу, бизнесмен обратился в полицию с заявлением, в котором указал, что внутри находилась крупная сумма. Правоохранители изъяли записи видеонаблюдения и выяснили, что сумку взяла уборщица.

Уборщицу из Киргизии арестовали в Новосибирске из-за найденных 7-ми миллионов рублей
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