В Новосибирске 2,5 года колонии получила уборщица, нашедшая сумку с 7 млн рублей

Суд согласился с гособвинением, утверждавшим, что 44-летняя Айнагуль Борбуева забрала деньги себе. По словам женщины, никаких семи миллионов в сумке не было.
"Я прошла полиграф, ответила больше чем на 700 вопросов. Я надеюсь, что меня отпустят", - приводит НГС слова Бобруевой, сказанные перед оглашением приговора.
Женщина нашла сумку рано утром 4 ноября 2021 года возле отеля River Park.
“Воспользовавшись тем, что за ее действиями никто не наблюдает, она тайно похитила имущество потерпевшего: сумку стоимостью 10 тысяч рублей, в которой находились денежные средства в сумме 7 миллионов рублей”, - озвучила в разговоре с НГС версию следствия помощник прокурора Октябрьского района Жанна Леонова.
Сумка принадлежала новосибирскому предпринимателю, он забыл ее, уезжая домой из ресторана, где ужинал с друзьями. Обнаружив пропажу, бизнесмен обратился в полицию с заявлением, в котором указал, что внутри находилась крупная сумма. Правоохранители изъяли записи видеонаблюдения и выяснили, что сумку взяла уборщица.