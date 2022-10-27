В Новосибирске 2,5 года колонии получила уборщица, нашедшая сумку с 7 млн рублей

“Воспользовавшись тем, что за ее действиями никто не наблюдает, она тайно похитила имущество потерпевшего: сумку стоимостью 10 тысяч рублей, в которой находились денежные средства в сумме 7 миллионов рублей”, - озвучила в разговоре с НГС версию следствия помощник прокурора Октябрьского района Жанна Леонова.