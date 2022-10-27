Валерий Лимаренко: Мы оказываем поддержку инвесторам, развивающим бизнес на Курилах

На предприятии мощностью 60 миллионов штук молоди лосося заложили на инкубацию первую партию икры. В создание нового объекта частная компания вложила свыше 150 млн рублей. На острове появилось более десятка новых рабочих мест. Особенность нового завода в том, что применено интересное технологическое решение: используется компактное оборудование, за счёт чего удалось разместить его на достаточно небольшой площади — площадью 1200 кв. метров. При этом соблюдён весь технологический процесс воспроизводства. Предусмотрены источники альтернативной электроэнергии — установлены солнечные батареи мощностью 10 кВт/ч.
Сахалинская область является лидером в Российской Федерации по объемам воспроизводства тихоокеанских лососей и предприятия продолжают наращивать темпы. В этом году в эксплуатацию вводится уже второй рыбоводный завод. Всего в области 72 рыбоводных предприятия.
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко уже не раз подчёркивал, что островные власти готовы оказать всемерную поддержку инвесторам, развивающим бизнес на Курилах, специально для которых по инициативе Валерия Лимаренко был разработан особый преференциальный налоговый режим.
«Мы предлагаем свыше 140 потенциальных площадок для реализации инвестиционных проектов. Готовы работать в индивидуальном порядке с каждым инвестором и оказывать поддержку на всех этапах», — подчёркивает губернатор островного региона.
Отметим, сахалинские рыбопромышленники продолжают наращивать вложения средств в основное производство. По информации портала Sakh.online, ежегодный объём инвестиций в основной капитал, направленный на развитие рыбной отрасли, составляет более 6 млрд рублей. За 7 месяцев 2022 года составил более 3 млрд рублей. Инвестиции направлены на приобретение флота, модернизацию производства и приобретение основных средств, на строительство лососевых рыборазводных заводов.