Вратарь ФК «Новосибирск-Ж» отбила пенальти головой в финале Первой лиги-2022

Финал Первой лиги-2022 оказался настоящим успехом в истории новосибирского женского футбола. Команда «Новосибирск-Ж» выиграла первенство России.
Сибирячки обыграли «Академию футбола» из Тамбова. В главном матче, проходившем в Краснодарском крае, счет держался 0:0. Но в серии пенальти все изменилось: голкипер «Новосибирска» Дарья Козлова отбила пенальти головой, что и принесло победу команде.
Напомним, что женская команда в структуре футбольного клуба «Новосибирск» появилась в апреле 2021 года. Главным тренером новосибирской команды стал Сергей Мостовой.
Также добавим, что гендиректор ФК «Новосибирск» Андрей Перлов покинул пост в августе 2022 года. Он возглавил ФК в мае 2020 года.