Вратарь ФК «Новосибирск-Ж» отбила пенальти головой в финале Первой лиги-2022

Сибирячки обыграли «Академию футбола» из Тамбова. В главном матче, проходившем в Краснодарском крае, счет держался 0:0. Но в серии пенальти все изменилось: голкипер «Новосибирска» Дарья Козлова отбила пенальти головой, что и принесло победу команде.