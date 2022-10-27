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Вратарь ФК «Новосибирск-Ж» отбила пенальти головой в финале Первой лиги-2022

Сегодня, 04:36
Фото: YouTube
Вратарь не сразу поняла, что произошло
Футбольный клуб «Новосибирск-Ж» стал чемпионом Первой лиги-2022 благодаря вратарю: игрок отбила пенальти прямо головой.

Финал Первой лиги-2022 оказался настоящим успехом в истории новосибирского женского футбола. Команда «Новосибирск-Ж» выиграла первенство России.

Сибирячки обыграли «Академию футбола» из Тамбова. В главном матче, проходившем в Краснодарском крае, счет держался 0:0. Но в серии пенальти все изменилось: голкипер «Новосибирска» Дарья Козлова отбила пенальти головой, что и принесло победу команде.

Напомним, что женская команда в структуре футбольного клуба «Новосибирск» появилась в апреле 2021 года. Главным тренером новосибирской команды стал Сергей Мостовой.

Также добавим, что гендиректор ФК «Новосибирск» Андрей Перлов покинул пост в августе 2022 года. Он возглавил ФК в мае 2020 года. 

#Общество#Город#Спорт#Новосибирск#2022#Футбол#Эмилия Губарева
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