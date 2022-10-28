Бери шинель, пошли домой! В Куйбышеве отпустили из военкомата сотню мобилизованных

Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что частичная мобилизация в регионе может завершится до конца текущей недели. Травников подчеркнул, что завершить ее может только Минобороны РФ.

“Но есть задания для каждого региона по частичной мобилизации. Исходя из этого, мы понимаем, что сможем выполнить план по призывам до конца недели», - добавил новосибирский глава.