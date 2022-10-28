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Бери шинель, пошли домой! В Куйбышеве отпустили из военкомата сотню мобилизованных

Сегодня, 10:56
Фото: 1MI
Военный билет

В новосибирской области отправили домой около 100 мобилизованных

Военный комиссариат Куйбышевского района подтвердил информацию, что 28 октября порядка 100 мужчин отпустили прямо с призывного пункта. Однако не назвал ни приказ, ни распоряжение, которыми руководствовался.

"Да, подтверждаем. Пока никаких распоряжений не поступало, поэтому не можем сказать, по какой именно причине отпустили. Возможно, в других районах добрали необходимое количество", - сообщили "Прецеденту" в военкомате

Сами мобилизованные сибиряки говорят, что утром были готовы отправиться на фронт и уже прощались с женами, детьми и друзьями. Но в последний момент к ним вышел военком, раздал военные билеты и объяснил, что сверху пришел приказ, согласно которому, все могут отправляться по домам. Несостоявшиеся бойцы своей радости не скрывали.

"Все радостные, счастливые. Сказали, что сегодня напьются", - рассказал журналистам очевидец.

Теперь семьи мобилизованных озадачились новым вопросом – куда девать экипировку? Жены, матери и сестры надеются, что торговые точки пойдут им навстречу и вернут деньги за не понадобившийся товар.

Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что частичная мобилизация в регионе может завершится до конца текущей недели. Травников подчеркнул, что завершить ее может только Минобороны РФ.

“Но есть задания для каждого региона по частичной мобилизации. Исходя из этого, мы понимаем, что сможем выполнить план по призывам до конца недели», - добавил новосибирский глава.

#Общество#Спецоперация#Частичная мобилизация в России#Новосибирская область#Куйбышев#Мобилизованные#Выполнение плана
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