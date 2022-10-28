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“Да это его машина”: Элджей продает BMW из клипа Cadillac за 10 млн рублей

Сегодня, 08:20
Фото: Avito
Элджей продает свой BMW i8
Новосибирский рэпер Элджей (алексей Узенюк) выставил на продажу свой BMW i8 2018 года, цена - 10 млн рублей, возможен торг.

«Да, это его машина (...) Легендарное авто! Если вы хотите быть в центре внимания — этот автомобиль для вас. Машина в идеальном состоянии. Всегда обслуживалась у официальных дилеров, мылась на премиальных мойках», - говорится в объявлении на Avito.

Легендарности BMW придают, вероятно, съемки в клипе на совместный с Моргенштерном трек Cadillac.

Продавец также отмечает идеальное состояние ЛКП оригинальной расцветки -  “всегда была в плёнке” - и наличие электронного выхлопа THOR.

Позвонить/написать Элджею не получится - “не он отвечает на Авито”. Знаменитый владелец появится только на переоформлении транспортного средства.

Ранее Atas.info писал, что Элджей может выступить на шоу по случаю 60-летия хоккейного клуба "Сибирь".

 

Элджея ждут на 60-летии ХК "Сибирь" в Новосибирске
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#Общество#Новосибирск#Элджей#BMW#Продажа#Avito
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