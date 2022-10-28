“Да это его машина”: Элджей продает BMW из клипа Cadillac за 10 млн рублей

«Да, это его машина (...) Легендарное авто! Если вы хотите быть в центре внимания — этот автомобиль для вас. Машина в идеальном состоянии. Всегда обслуживалась у официальных дилеров, мылась на премиальных мойках», - говорится в объявлении на Avito.