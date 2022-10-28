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Эксперты прогнозируют рост цен на вино в Новосибирской области в 2022 году

Сегодня, 13:16
Фото: 1MI
Винный магазин
На форуме «Дни ритейла в Сибири» сразу несколько спикеров высказались насчет повышения цены на вино в Новосибирской области.

Директор по развитию винного бизнеса компании «Белуга групп» Александра Рощина подняла проблему импорта. По ее словам, многие страны вовсе отказались от поставок в Россию. Оставшиеся партнеры испытывают трудности с логистикой.

Намечаются и проблемы доверия - появляются требования предоплаты, и сокращается период отсрочки для импортеров из РФ. Однако дефицита в импортном вине пока не предвидится.  

Еще одной важной проблемой для винного бизнеса названы сложности с закупкой комплектующих.  

"2022 год принес новые принципы формирования себестоимости. Если раньше это в основном была бутылка, то сейчас это пробка, колпачок, этикетка, В прошлые годы мы в сентябре, октябре мы начинали говорить о каких-то приблизительных ценах на эти составляющие. Сейчас ни один поставщик ни о каких цифрах нам не говорит. Очень бы хотелось стабилизации цен. Но пока этого не происходит”, – прокомментировал сложившуюся ситуацию замгендиректора компании «Кубань-вино» Евгений Акентьев. 

Эксперты отмечают, что больше всего от этого пострадают небольшие компании, производящие недорогие вина. Как пояснила Рощина, “сдерживать рост  сложно небольшим компаниям – им нечем это компенсировать, всё сразу перекладывается в цены”.

Также BFM-Новосибирск опросил поставщиков алкогольных напитков. По их оценкам, рост цен на вино в краткосрочной перспективе составит 10-15%.

Помимо этого, на форуме «Дни ритейла в Сибири» одной из главных повесток бизнес-форума «Дни ритейла в Сибири» стал вопрос демонтажа киосков-дистрибьютеров печатной прессы в Новосибирске.

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