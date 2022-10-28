Эксперты прогнозируют рост цен на вино в Новосибирской области в 2022 году

"2022 год принес новые принципы формирования себестоимости. Если раньше это в основном была бутылка, то сейчас это пробка, колпачок, этикетка, В прошлые годы мы в сентябре, октябре мы начинали говорить о каких-то приблизительных ценах на эти составляющие. Сейчас ни один поставщик ни о каких цифрах нам не говорит. Очень бы хотелось стабилизации цен. Но пока этого не происходит”, – прокомментировал сложившуюся ситуацию замгендиректора компании «Кубань-вино» Евгений Акентьев.