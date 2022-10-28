"Никакого религиозного или другого подтекста тут искать не надо, - рассказала корреспонденту Atas.info официантка одного из баров, вышедшая подышать на улицу свежим воздухом. – Мы каждый год так украшаемся, вместе заранее придумываем, что сделаем в этот раз. Это весело и в осенней хмари выглядит ярко. Мне кажется, что тыковки эти повышают настроение не только нашим клиентам, но и всем прохожим".