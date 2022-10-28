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Хэллоуин-2022 в Новосибирске - 10 лучших фото уличных украшений

Сегодня, 04:14
Фото: atas.info
В инсталляциях на Хэллоуин центральное место занимают тыквы
Новосибирские рестораторы и предприниматели украшают входные группы своих заведений тыквами и черепами накануне Дня всех святых. Смотрим, как преобразились центральные улицы города в преддверии Хэллоуина

Праздник Хэллоуин, восходящий к традициям древних кельтов, широко отмечают в США и Европе 31 октября. Относительно недавно он прижился и в России. Вряд ли большинство новосибирцев смогут объяснить исторический смысл этого праздника, да и надо ли? По сути, это повод повеселиться и украсить квартиры, дома и улицы соответствующей символикой, центральное место в которой занимает тыква.

Владельцы кафе и баров соорудили различные инсталляции из тыкв, но стоит заметить, что формально сам плод, как таковой, нельзя считать символом Хэллоуина. Классический вариант предполагает, что на тыкве должна быть вырезана злобная рожица, а внутри  - зажженная свеча. Это так называемый светильник Джека. Считается, что если в ночь с 31 октября на 1 ноября его оставить около дома, он будет отгонять от него злых духов и прочую нечисть.

Наравне с фонарем Джека излюбленными украшениями на Хэллоуин служат разнообразные варианты черепов, скелетов, обтянутых паутиной и прочих символов потустороннего мира. И конечно, новосибирские коммерсанты не могли проигнорировать такие страшилки.

"Никакого религиозного или другого подтекста тут искать не надо, - рассказала корреспонденту Atas.info официантка одного из баров, вышедшая подышать на улицу свежим воздухом. – Мы каждый год так украшаемся, вместе заранее придумываем, что сделаем в этот раз. Это весело и в осенней хмари выглядит ярко. Мне кажется, что тыковки эти повышают настроение не только нашим клиентам, но и всем прохожим".

Стоит отметить, что в этом году подобных ярких пятен на городских улицах стало заметно меньше, чем ранее. Может быть, общая ситуация не особо располагает к веселью, а возможно, просто падает в целом интерес к такому празднику

По данным аналитического проекта Tinkoff Data, интерес россиян к Хэллоуину и главному праздничному атрибуту, тыкве, в последние несколько лет становится все ниже. В 2021 году по сравнению с 2020 количество покупок тыкв снизилось на 22%. По прогнозу в 2022 году спрос упадёт ещё на 55% год к году.

При этом в 2022 году самый высокий средний чек на тыквы среди крупных городов прогнозируется в Новосибирске: 174 рубля (рост за год на 50%). На втором месте Самара, где в 2022 году цены вырастут на 41% до 160 рублей. Средний чек на тыквы осенью 2022 года из всех городов-миллионников снизится только в Омске на 3% до 102 рублей, говорится в сообщении Tinkoff Data.

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