atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Клубы Новосибирска отказываются проводить Хэллоуин: не до этого сейчас

Сегодня, 10:35
Фото: Артем Шершнёв / atas.info
Новосибирск украсили в честь Хэллоуина
Уже сегодня можно начинать праздновать Хэллоуин в Новосибирске. Ряд клубов начинают вечеринки в честь Дня всех Святых. Но не все – некоторые увеселительные заведения отказываются от проведения этого праздника. Разбирались в причинах.

Стоит ли вообще сейчас участвовать в подобных мероприятиях, насколько это уместно, учитывая ситуацию в стране? Ряд клубов города, таких как Leps Bar и Cacao Lounge Project, отказались проводить хэллоуинские безумства, сославшись на то, что людям сейчас не до этого.

"Сатанинский праздник": как в Новосибирске общественники борются с Хэллоуином
Узнать подробнее

Другие предлагают стандартный для этого дня набор развлечений: мистическая музыка, страшные танцы и прочие ужасы.
В Mishkin & Mishkin пройдет «Бал Воланда», в баре «Максимилианс» можно послушать мистическую музыку за тысячу рублей, а в «Антигламуре» гостям в карнавальных костюмах обещают подарить коктейль.
Отмечать или нет этот праздник – дело каждого, однако, напомним, что даже такой народный праздник, как Новый год 2023 в Новосибирске решено отмечать без излишней помпезности, затраты на проведение праздника сократили на 25 миллионов рублей.

#Ольга Храмушкина#Город#Общество#Хэллоуин#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
"Сатанинский праздник": как в Новосибирске общественники борются с Хэллоуином
Сегодня, 16:15
Эффектные снимки разделки кита на Камчатке опубликовал новосибирский фотограф
Вчера, 19:33
Хэллоуин-2022 в Новосибирске - 10 лучших фото уличных украшений
Сегодня, 11:14
Новый министр строительства утвержден в Правительстве Новосибирской области
Вчера, 10:37
Программа празднования Нового года-2023 представлена в Новосибирске
Сегодня, 09:53
ТОП новых граффити в Новосибирске
Сегодня, 16:16