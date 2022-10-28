Другие предлагают стандартный для этого дня набор развлечений: мистическая музыка, страшные танцы и прочие ужасы.

В Mishkin & Mishkin пройдет «Бал Воланда», в баре «Максимилианс» можно послушать мистическую музыку за тысячу рублей, а в «Антигламуре» гостям в карнавальных костюмах обещают подарить коктейль.

Отмечать или нет этот праздник – дело каждого, однако, напомним, что даже такой народный праздник, как Новый год 2023 в Новосибирске решено отмечать без излишней помпезности, затраты на проведение праздника сократили на 25 миллионов рублей.