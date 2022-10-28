Будут ли в связи с этим к длинным выходным добавлены дополнительные нерабочие дни, как это было сделано в прошлом году. Атас.Инфо получил ответ на этот вопрос от Министерства труда и социального развития Новосибирской области: «Решение об установлении нерабочих дней принимается на федеральном уровне. В 2022 году такое решение принято не было».