Повышенным назвал уровень заболеваемости короновирусной инфекцией в Новосибирской области начальник управления Роспотребнадзора Щербатов А. Ф. 24 октября 2022 года на оперативном совещании Новосибирской области. 27 октября 2022 года в Новосибирской области 168 человек заболели ковидом, 93 человека выздоровели. Количество заболевших как минимум неделю почти в два раза превышает количество выздоровевших – это может говорить о начале очередной волны короновируса.
Будут ли в связи с этим к длинным выходным добавлены дополнительные нерабочие дни, как это было сделано в прошлом году. Атас.Инфо получил ответ на этот вопрос от Министерства труда и социального развития Новосибирской области: «Решение об установлении нерабочих дней принимается на федеральном уровне. В 2022 году такое решение принято не было».
В ноябре 2022 новосибирцы отдыхают в соответствии с Постановлением Правительства №1564, начиная с пятницы 4 ноября, и заканчивают отдых в воскресенье 6 ноября. Четверг 3 ноября в 2022 году – сокращенный рабочий день.
Транспортный коллапс может ждать Новосибирск 3 ноября перед началом длинных выходных во время установки стелы "Город трудовой доблести".