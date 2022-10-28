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Нерабочие дни в ноябре 2022 в Новосибирской области: будут ли продлены из-за ковида

Сегодня, 07:17
Фото: prostooleh / www.freepik.com
Повышенным остается уровень заболеваемости в Новосибирской области.
Новосибирцев ждут длинные выходные в ноябре 2022. В ноябре 2021 года из-за ковида были дополнительные нерабочие дни. В этом году уровень заболеваемости COVID-19 назван «повышенным». Официальный ответ, как работаем в ноябре, получен от Министерства труда и социального развития Новосибирской области.

Повышенным назвал уровень заболеваемости короновирусной инфекцией в Новосибирской области начальник управления Роспотребнадзора Щербатов А. Ф. 24 октября 2022 года на оперативном совещании Новосибирской области. 27 октября 2022 года в Новосибирской области 168 человек заболели ковидом, 93 человека выздоровели. Количество заболевших как минимум неделю почти в два раза превышает количество выздоровевших – это может говорить о начале очередной волны короновируса.

В нерабочие дни выросли темпы заражения COVID-19 в Новосибирской области
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Будут ли в связи с этим к длинным выходным добавлены дополнительные нерабочие дни, как это было сделано в прошлом году. Атас.Инфо получил ответ на этот вопрос от Министерства труда и социального развития Новосибирской области: «Решение об установлении нерабочих дней принимается на федеральном уровне. В 2022 году такое решение принято не было».

В ноябре 2022 новосибирцы отдыхают в соответствии с Постановлением Правительства №1564, начиная с пятницы 4 ноября, и заканчивают отдых в воскресенье 6 ноября. Четверг 3 ноября в 2022 году – сокращенный рабочий день.

Транспортный коллапс может ждать Новосибирск 3 ноября перед началом длинных выходных во время установки стелы "Город трудовой доблести".

 

#Ольга Храмушкина#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Выходные#Каникулы
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