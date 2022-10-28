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Новосибирец получил повестку в военкомат на 22 ноября

Сегодня, 16:06
Требования явиться в военкомат 22 ноября получил 21-летний житель Искитимского района Новосибирской области, речь идет о срочной службе.

Илья - так его зовут - написал об этом в комментарии под постом в ВК-сообществе “Подслушано в Искитиме”, где местные жители обсуждали мобилизацию.

В следующем сообщении новосибирец уточнил, что его призывают на срочную службу.

В разговоре с журналистами Сиб.фм Илья сказал, что пойдет в военкомат.

Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что частичная мобилизация в регионе может завершится до конца текущей недели. Травников подчеркнул, что завершить ее может только Минобороны РФ.

“Но есть задания для каждого региона по частичной мобилизации. Исходя из этого, мы понимаем, что сможем выполнить план по призывам до конца недели», - добавил новосибирский глава.

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